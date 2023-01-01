العالم اليوم - نجم الأرجنتين يختار أشرس كلب لحماية "ذهب المونديال"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 12:22 مساءً - قرر حارس مرمى منتخب الأرجنتين المثير للجدل، إيمليانو مارتينيز، اقتناء كلب حراسة "خاص" لحراسة ميداليته الذهبية التي حصدها بعد الانتصار المثير ببطولة كأس العالم مع منتخب بلاده.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قرر مارتينيز اقتناء كلب حراسة "مرعب" من نوع المالينو البلجيكي، لحراسة ميداليته "الثمينة" في منزله بإنجلترا.

ويعتبر كلب المالينو البلجيكي الأمثل للحراسة، ويستخدمه العديد من المشاهير ولاعبي كرة القدم، كما يستخدم في قوات المارينز الأميركية.

ويقول المختصون إن هذا النوع من الكلاب قوي وسريع وشرس ومخلص، وستكون مهمته في هذه الحالة حراسة منزل حارس مرمى الدوري الإنجليزي الممتاز في ويست ميدلاندز، حيث يعيش مع زوجته أماندا وابنه سانتي وابنته أفا.

وقالت الشركة التي توفر هذا النوع من الكلاب في بريطانيا، إن سعر الكلب الواحد من هذا النوع، يبلغ 24 ألف دولار.

وذكر متحدث باسم الشركة أن هذه الكلاب: "يضعها الجيش والشرطة في المرتبة الأولى حول العالم".

وأضاف: "استخدمت القوات البحرية الأميركية كلاب المالينو في العملية للقبض على أسامة بن لادن. هذه السلالة رياضية للغاية ورشيقة ولديها قدرة استثنائية على ملاحقة (الهدف) مهما كان، مما يجعلها مرشحة لأية مهام في العمل".

يذكر أن مارتينيز حقق بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، بعد أداء بطولي شخصي، ساهم خلاله بالتتويج في مونديال قطر قبل أسابيع.