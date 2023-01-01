جدة - نرمين السيد - وقالت برينك، فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية ، أنها تشيد بصمود الأوكرانيين فى وجه الهجمات الروسية ". وأضافت السفيرة الأمريكية لدى كييف أن موسكو هاجمت أوكرانيا فى الساعات الأولى من العام الجديد ،لكن بوتين لن يفهم أن الأوكرانيين مصنعون من الحديد ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا تبدى ثقتها فى نصر الأوكرانيين على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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