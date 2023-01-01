أستراليا تطالب القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الاسترالية أنه يتعين على المسافرين القادمين من الصين تقديم نتيجة سلبية لفحص "كوفيد-19"، اعتبارًا من الخامس من يناير الجارى، لتنضم بذلك إلى القائمة المتنامية للدول التى طبقت قيودا مشابهة فى ظل ارتفاع إصابات كورونا فى الصين.





وقال وزير الصحة الاسترالى مارك باتلر - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأسترالية اليوم الأحد - إن الحكومة قررت "كإجراء احتياطى" مطالبة الزائرين بتقديم اختبار سلبى تم إجراؤه فى غضون 48 ساعة من مغادرتهم، بسبب مخاوف من نقص معلومات مفصلة عن الوضع الوبائى فى الصين.

وأوضح باتلر - فى مؤتمر صحفى - "أن هذا النقص فى المعلومات الشاملة أدى إلى أن عددًا من الدول خلال الأيام الأخيرة وضعت الكثير من التدابير - وليس تقييد السفر من الصين من المهم أن نقول ذلك - ولكن لجمع معلومات أفضل بشأن ما يحدث على المستوى الوبائى فى هذا البلد".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حثت، يوم الجمعة الماضى، مجددًا المسؤولين الصحيين فى الصين على مشاركة معلومات محددة وآنية بصفة منتظمة بشأن الوضع فى الصين، فى الوقت الذى تواصل فيه تقييم الارتفاع الأخير فى حالات العدوى.