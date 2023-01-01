أستراليا تطالب القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا

وقال وزير الصحة الاسترالى مارك باتلر - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأسترالية اليوم الأحد - إن الحكومة قررت "كإجراء احتياطى" مطالبة الزائرين بتقديم اختبار سلبى تم إجراؤه فى غضون 48 ساعة من مغادرتهم، بسبب مخاوف من نقص معلومات مفصلة عن الوضع الوبائى فى الصين.
وأوضح باتلر - فى مؤتمر صحفى - "أن هذا النقص فى المعلومات الشاملة أدى إلى أن عددًا من الدول خلال الأيام الأخيرة وضعت الكثير من التدابير - وليس تقييد السفر من الصين من المهم أن نقول ذلك - ولكن لجمع معلومات أفضل بشأن ما يحدث على المستوى الوبائى فى هذا البلد".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حثت، يوم الجمعة الماضى، مجددًا المسؤولين الصحيين فى الصين على مشاركة معلومات محددة وآنية بصفة منتظمة بشأن الوضع فى الصين، فى الوقت الذى تواصل فيه تقييم الارتفاع الأخير فى حالات العدوى.
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