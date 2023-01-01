العالم اليوم - ردا على واقعة الإساءة العنصرية..فينيسيوس يهاجم مسؤولي الليغا

انتم الان تتابعون خبر ردا على واقعة الإساءة العنصرية..فينيسيوس يهاجم مسؤولي الليغا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 11:20 صباحاً - اتهم مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، المسؤولين في الدوري الإسباني بـ "عدم القيام بأي شيء" بشأن التصدي للإساءات العنصرية من المدرجات خلال المباريات، بعد أن استهدفه مشجعو نادي بلد الوليد يوم الجمعة.

ونشر فينيسيوس بيانا على الإنترنت بعد أن أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، صراخ مشجعين وتلفظهم بإساءات ورميهم لأشياء على النجم البرازيلي في لقاء ريال مدريد وبلد الوليد والذي انتهى 2-0 لصالح "المرينغي".

وكتب فينيسيوس على تويتر: "يواصل العنصريون الذهاب إلى الملاعب ومشاهدة أكبر ناد في العالم ولا يزال الدوري الإسباني لا يفعل شيئا تجاه إساءاتهم".

وأضاف: "سأواصل اللعب ورأسي مرفوع، وأحتفل بانتصاراتي وانتصارات مدريد"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا أدانت فيه جميع أشكال خطاب الكراهية، وقالت إنها تتابع حالات العنصرية في المباراة.

وردّ رئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس، على فينيسيوس بتغريدة شديدة اللهجة، واصفا اتهاماته بأنها "غير عادلة وغير صحيحة".