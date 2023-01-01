العالم اليوم - رسميا.. كرواتيا تعتمد اليورو وتنضم لمنطقة "شنغن"

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. كرواتيا تعتمد اليورو وتنضم لمنطقة "شنغن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 11:20 صباحاً - اعتمدت كرواتيا اليورو، كعملة لها وانضمت إلى "منطقة شنغن"، وهما محطتان رئيستان للعاصمة الكرواتية زغرب منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن.

وبالتحول من عملة "كونا" المحلية إلى "اليورو" مع بداية عام 2023، أصبحت كرواتيا العضو العشرين في كتلة العملة الموحدة، بعدما كانت ليتوانيا آخر الوافدين إلى التكتل عام 2015.

وكان على كرواتيا تبني عدد كبير من قواعد الحوكمة المالية والاقتصادية من أجل الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة.

وتم تحديد سعر صرف اليورو بقيمة 7.534 كونا، وتم تحديد فترة انتقالية حتى 14 يناير، ويمكن خلالها سداد المدفوعات بكلتا العملتين.

كما سيتاح استبدال عملة "كونا" مجانا في البنوك في كرواتيا حتى نهاية العام الجاري.

وبموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، يتعين على جميع الدول الأعضاء باستثناء الدنمارك الانضمام إلى اليورو بمجرد تلبية المتطلبات، لكن العديد من الأعضاء مثل السويد وبولندا وهنغاريا لم يعبروا عن الإرادة السياسية للقيام بذلك.

وجرى توسيع منطقة شنغن آخر مرة في عام 2011 لتشمل ليختنشتاين، وداخل المنطقة، يمكن للأشخاص بشكل عام عبور الحدود دون الحاجة إلى إبراز الوثائق.

وانضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن التي تتيح السفر إلى بلدان الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرة، سيوفر الدعم لقطاع السياحة في الدولة، والذي يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.