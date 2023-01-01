نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات راس السنة 2023 في الإمارات وأفضل الألعاب النارية في دبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتفالات راس السنة 2023 في الإمارات غير جميع الاحتفالات التي قد تقام في أي مكان آخر، فقد يقصد بعض الأشخاص الإمارات لقضاء رأس السنة فيها، حتى أن جميع البرامج السياحية يتم ترتيبها قبل موعد رأس السنة بفترة طويلة، لذا إن كنت ترغب في الاستمتاع بأجواء الاحتفالات في الإمارات هذا العام بادر بالحجز الآن، وفي خلال السطور القادمة نوضح لك كيف تقام احتفالات رأس السنة ٢٠٢٣ في الامارات.

احتفالات راس السنة 2023 في الإمارات

في الإمارات العربية المتحدة يتم الاحتفال بالعام الجديد أكثر من مرة، وهذا لاهتمام الشعب الإماراتي بالتقويم القمري، الذي يبلغ 354 يومًا في السنة.

وبهذا يتم احتساب جميع الأعياد الدينية وفقًا لهذا التقويم، وفي التقليدي يتم الاحتفال بالعام الجديد للمرة الثانية ليلة 31 ديسمبر – 1 يناير.

كما يسري الحال في جميع البلاد العربية والأجنبية، لذا إذا اخترت قضاء ليلة رأس السنة الجديدة في الإمارات ثق أنك ستقضي ليلة ملحمية رائعة سواء أكان بممارسة الأنشطة العائلية أو بالتخييم في الصحراء، أو بمشاهدة الألعاب النارية، وتلك أبرز مظاهر احتفالات رأس السنة 2023 في الإمارات:

الألعاب النارية

في عام 2009 حصلت الإمارات بجائزة أفضل وأكبر عرض للألعاب النارية، ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بها.

لذا من المعتاد يتم الاحتفال بالعام الجديد بالألعاب النارية، التي تقام في فندق أتلانتس.

فندق برج العرب على شاطئ الجميرة، وبالطبع كل فندق ينفرد بشكل الألعاب التي تستطيع منها إسعاد زوارها بها، والتي تبدأ في تمام الساعة 11:59 في ذا بيتش، برج خليفة، دبي فستيفال سيتي مول.

تزيين الشوارع والفنادق

في كل منطقة ستجد شجرة عيد الميلاد بشكل مميز، والأجراس، سانتا كلوز، سنو مايدن.

كل شيء في شوارع دبي ستغمرك بمشاعر احتفالات رأس السنة الميلادية.

هذا بخلاف الهدايا التي يتم توزيعها على زوار في جميع الامارات.

رحلات السفاري

قد يشعر بعض الزوار بالملل من المكوث في الفندق، والتجول بين شوارع الإمارات.

لذا يتم ترتيب برامج رحلات السفاري للاستمتاع بصحراء البدو، ونار المخيم، والرقص الشرقي الرائع.

وتذوق أفضل الأكلات الشهية الخليجية، لذا كن جاهزًا لتجربة لا تنسى عندما تسافر إلى إحدى وجهات رحلات السفاري المثيرة، واستمتع بجولة لمشاهدة الحياة البرية عن قرب.

الاستمتاع بالاحتفالات في الأماكن السياحية

مع حلول منتصف الليل في دبي، تزداد عروض الألعاب النارية في برج خليفة، أطول برج في العالم في دبي، حيث يبلغ طوله 828 مترًا، مع التقاط الصور التذكارية.

هذا بالإضافة للاستمتاع بنافورة دبي وركوب القوارب في بحيرة البرج، وإذا كنت تريد أن تعرف شعور الاحتفال بعيد الميلاد على الثلج.

فلا تفوت الفرصة في سكي دبي في مول الإمارات لك ولعائلتك وأصدقائك بالذهاب للتزلج أو حتى لعب كرات الثلج أو زيارة طيور البطريق.