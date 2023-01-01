العراق: مقتل 311 إرهابيا فى عام 2022.. وإحكام القبضة الأمنية على حدود سوريا

جدة - نرمين السيد - أكد اللواء تحسين الخفاجى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن عام 2022 شهد تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة فى العمل الميدانى من بينها قتل 311 إرهابيا بينهم 213 بنيران سلاح الجو و98 آخرين فى عمليات مختلفة، موضحًا أن أغلب القتلى قيادات مهمة بعصابات "داعش" الإرهابية.





وقال الخفاجى ـ فى تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إن عام 2022 شهد إحكام قبضة القوات الأمنية على الحدود العراقية - السورية ومنع أية عمليات تسلل؛ مما أسفر عن قطع طرق الإمداد إلى تنظيم داعش الإرهابى. وأضاف أن القوات الأمنية نجحت أيضا فى الوصول إلى مناطق معقدة جغرافيا فى عام 2022، والقيام بعمليات أمنية واسعة؛ أسفرت عن إيقاف العديد من التهديدات من قبل العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أن "العمليات المشتركة" تأمل أن يكون هناك مجال أكبر فى التسليح والتدريب فى عام 2023؛ لرفع القدرات ومواصلة ملاحقة الإرهاب والقضاء على ما تبقى من عناصره فى مناطق الفراغات الأمنية.

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