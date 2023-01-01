القوات الأوكرانية تردع هجمات روسية بالقرب من 9 مناطق

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - عن بيان الهيئة - "إن روسيا شنت 31 هجومًا صاروخيًا و12 ضربة جوية ونفذت أكثر من 70 هجوما بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS)".
وتعرضت البنية التحتية المدنية لمناطق تشيرنيهيف وسومى وكييف وخميلنيتسكى ودونيتسك وزابوريجيا وميكولايف وخيرسون لهجوم الروس بينما يجرى التحقق من المعلومات المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين.
بالإضافة إلى ذلك، أطلق الروس 13 طائرة بدون طيار من طراز شاهد - 136 وتم تدميرها جميعا من قبل قوات الدفاع الأوكرانية.
ولا يزال التهديد بشن ضربات جوية وهجمات صاروخية للعدو قائما فى جميع أنحاء أراضى أوكرانيا.
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