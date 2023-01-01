جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الأفغانية المحلية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد النافع تاكور، إن الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، معلنًا بدء التحقيقات حول الحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار أمام مطار عسكرى فى العاصمة الأفغانية كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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