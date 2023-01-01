اليابان تنضم إلى مجلس الأمن الدولى كعضو جديد غير دائم

وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن طوكيو تشغل مقعدًا غير دائم فى المجلس، المسؤول عن ضمان السلام والأمن الدوليين، وذلك للمرة الـ"12" منذ أن أصبحت عضوا فى الأمم المتحدة عام 1956.
وتشغل اليابان الرئاسة الشهرية الدورية للمجلس لشهر يناير، فى وقت فشل فيه المجلس المكون من 15 عضوا فى اتخاذ خطوات فعالة ضد غزو موسكو لأوكرانيا وإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المتكررة.
وفى خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة فى نيويورك فى سبتمبر الماضى، قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إن اليابان، بصفتها عضوا فى مجلس الأمن، تعتزم "اتخاذ إجراءات لتعزيز سيادة القانون فى المجتمع الدولى" من خلال الاستماع لجميع الأصوات.
وقال تاكاهيرو شينيو، أستاذ السياسة الدولية فى جامعة كوانسى جاكوين، لوكالة أنباء "كيودو"، إن قدرة اليابان على المساعدة فى وقف "التعصب" من قبل روسيا والصين "ستخضع للاختبار" بعد أن تصبح عضوا غير دائم فى المجلس.
وأضاف شينيو، الذى عمل فى السابق كعضو فى البعثة الدائمة لليابان لدى الأمم المتحدة وسفير ألمانيا، إن طوكيو يمكن أن تدفع المناقشات بشأن التهديدات الأمنية لبيونج يانج من خلال الدعوة إلى اجتماعات طارئة.
وبالنسبة للدبلوماسية اليابانية فإن عام 2023 مهم لأن البلاد ستستضيف قمة مجموعة السبعة فى مدينة هيروشيما بغرب اليابان، التى دمرتها أول قنبلة ذرية فى العالم عام 1945، فى مايو المقبل.
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