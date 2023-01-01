العالم اليوم - دواء جديد لمرضى مهددين بالعمى

انتم الان تتابعون خبر دواء جديد لمرضى مهددين بالعمى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 09:22 صباحاً - في اختراق علمي جديد، توصل علماء لدواء بديل للحقن المستخدمة في علاج مشكلة انسداد الوريد الشبكي في العين.

وسيكون بمقدور للمرضى الذين يعالجون من انسداد الوريد الشبكي (يعد سببا رئيسيا لفقدان البصر لدى كبار السن) استبدال الحقن التي تؤخذ شهريا بدواء "فاريسيماب".

يصاب الأشخاص بانسداد الوريد الشبكي عندما تغلق أحد الأوردة الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين بسبب جلطة.

يؤدي هذا إلى تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى الشبكية، مما يحدث كدمات وتورم.

يستمر التسرب في كثير من الأحيان، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى العمى لأن تراكم السوائل يضر العين.

لا يزال السبب الحقيقي والدقيق للإصابة بانسداد الوريد الشبكي غير معروف، لكن بعض الأمراض والعادات تجعل العين أكثر قابلية للإصابة به مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري والتدخين.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن استشارية طب العيون في جامعة نورث ويست لندن للرعاية الصحية، الدكتورة كريستيانا دينا، قولها: "فاريسيماب قادر على تقليل مستوى مركب في الدم يسمى Ang2، والذي يمكن أن يؤدي بتركيزات عالية إلى تسرب في الأوعية الدموية".