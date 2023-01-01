العالم اليوم - قتلى ومصابون في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 08:22 صباحاً - قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن انفجارا وقع أمام المطار العسكري في كابل اليوم الأحد، أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وأضاف المتحدث عبد النافع تاكور لـ"رويترز": "وقع انفجار صباح اليوم أمام مطار كابل العسكري مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مواطنينا". ووفق تاكور فإن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار والجهات التي تقف وراءه. يشار إلى أن عدة هجمات وقعت في أفغانستان في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن بعضها.

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