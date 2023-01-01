روسيا: إصابة جنديين سوريين جراء هجوم بطائرة مسيرة فى اللاذقية

جدة - نرمين السيد - وأشار نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، اللواء أوليج إلى إنه لم تقع انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل التشكيلات الكردية فى شمال شرق سوريا. ولفت إلى أن المركز الروسى سجل، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سقوط أربع قذائف، فى منطقة وقف التصعيد بإدلب من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، وقذيفة واحدة فى محافظة إدلب، وثلاث قذائف فى محافظة اللاذقية.

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