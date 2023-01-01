العالم اليوم - وفاة عامل في مطار أميركي بطريقة "لا تخطر على بال"

انتم الان تتابعون خبر وفاة عامل في مطار أميركي بطريقة "لا تخطر على بال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 06:22 صباحاً - قال مسؤولون في مطار مونتغومري بألاباما، إن أحد أفراد الطاقم الأرضي التابع لشركة "أميركان إيرلاينز"، لقي حتفه في حادث تسبب بإغلاق المطار لساعات.

ونقلت شبكة "أي بي سي" الإخبارية عن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأميركية قوله: "نعبّر عن أسفنا للحادث الذي تعرض له أحد أعضاء فريق (بيدمونت إيرلاينز)، الشركة التابعة لأميركان إيرلاينز، في مطار مونتغومري".

وأضاف المتحدث: "كلنا مع عائلة الراحل، ونركز حاليا على تقديم كل أشكال الدعم الذي يحتاجونه".

ولم يكشف المتحدث أي تفاصيل تتعلق بالحادث، إلا أن حساب Intel Point Alert، المتخصص بمتابعة أخبار الحوادث في الولايات المتحدة قال في تغريدة، إن العامل الذي لقي حتفه كان مسؤولا عن وضع الحقائب في الطائرة، وقد مات متأثرا بجروحه نتيجة سحبه من محرك الطائرة النفاث.