العالم اليوم - "أضواء مخيفة" في سماء كوريا الجنوبية.. والسلطات تكشف السر

انتم الان تتابعون خبر "أضواء مخيفة" في سماء كوريا الجنوبية.. والسلطات تكشف السر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 05:18 صباحاً - بعد أن ضجت منصات التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية بصور ومقاطع فيديو عن أضواء مخيفة وغامضة في السماء، الجمعة، كشف جيش البلاد السر وراء ما حدث.

وشاهد كثيرون في أنحاء كوريا الجنوبية جسما غريبا ينطلق في السماء، مخلفا خطا ضوئيا أبيض ثم ما يشبه عاصفة ضوء عملاقة، وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو بسرعة على الإنترنت.

ماذا قالت السلطات؟

• أكد جيش كوريا الجنوبية أن وراء الواقعة تجربة على إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب.

• قالت وزارة الدفاع إن الإطلاق غير المعلن للصاروخ جزء من جهود البلاد لبناء قدرة تجسس فضائية وتعزيز دفاعاتها.

• أضافت الوزارة أنها لم تخطر العامة بعملية الإطلاق مقدما لأنها تتعلق بقضايا أمنية عسكرية حساسة.

وتساءل الآلاف عن ماهية الأضواء، بينما اشتبه آخرون في أنها تعود إلى ظواهر خارقة للطبيعة.

وتلقت الشرطة ووكالات الطوارئ في كوريا الجنوبية مئات التقارير من المواطنين، عن مشاهدة جسم طائر مشبوه وأضواء غامضة في أنحاء البلاد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وجاء إطلاق الصاروخ الكوري الجنوبي وسط توتر مع كوريا الشمالية، وبعد 4 أيام من اتهام بيونغيانغ بإطلاق 5 طائرات مسيرة عبر حدود البلدين الخصمين، للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم يخططون لاستخدام صاروخ يعمل بالوقود الصلب، لإرسال أول قمر صناعي بغرض التجسس.