زعيم كوريا الشمالية يوجه بإنتاج كميات كبيرة من الأسلحة النووية التكتيكية

جدة - نرمين السيد - وأفادت "رويترز" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أمر أيضا بصناعة راجمات صواريخ من عيار 600 مم وأشار إلى أنه يمكن استخدام منصات هذه الصواريخ لإطلاق قذائف نووية تكتيكية. كما تخطط بيونج يانج لإطلاق قمر اصطناعى عسكرى فى المستقبل القريب. ووجه الزعيم الكورى الشمالى بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد نظرا "للأجواء الاستفزازية" فى شبه الجزيرة الكورية.

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