العالم اليوم - كيم يدعو لزيادة هائلة بالترسانة النووية من أجل "ضربات مضادة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 04:20 صباحاً - دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى "زيادة هائلة" في ترسانة بلاده النووية، بما يشمل التزود بصواريخ قوية جديدة من أجل شن "ضربات نووية مضادة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، الأحد.

وذكرت الوكالة في تقرير عقب انتهاء اجتماع للحزب الحاكم، أن بيونغيانغ ستطور أيضا "نظاما آخر لصاروخ بالستي عابر للقارات، مهمته الرئيسية تنفيذ ضربة نووية سريعة مضادة".

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