العالم اليوم - سؤال محرج عن رونالدو.. و"رد دبلوماسي" من تن هاغ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 03:22 صباحاً - أجاب المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي إريك تن هاغ "بشكل دبلوماسي"، على سؤال بشأن انتقال لاعب الفريق السابق كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي.

وقبل أسابيع فسخ مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو، بعد مقابلة أجراها النجم البرتغالي ووجه خلالها انتقادات لاذعة لإدارة النادي، كما قال إنه "لا يحترم المدير الفني".

وكان المدرب الهولندي يتحدث عقب فوز فريقه المهم خارج الديار على ولفرهامبتون بهدف نظيف، السبت، وقال عندما تلقى سؤالا عن رأيه بشأن صفقة رونالدو:

• "أنا لا أتحدث عن الماضي، دعونا نتحدث عن المستقبل".

• "قمنا بخطوة جيدة اليوم. لأول مرة نحن في المربع الذهبي، لكن هذا لا يعني شيئا لأن الطريق طويل أمامنا".

• "علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة".

وكان المتألق ماركوس راشفورد استبعد من التشكيلة الأساسية لأسباب انضباطية، لكنه سجل هدف فوز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون ليرتقي إلى المربع الذهبي.

وجلس راشفورد على مقاعد البدلاء بقرار من المدرب بعد وصوله متأخرا إلى اجتماع، لكن بعد دخوله الملعب سجل هدف الفوز في الدقيقة 76 في ملعب "مولينو".

وأصبح في جعبة "الشياطين الحُمر" 32 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد "الذئاب" عن 13 نقطة في المركز الثامن عشر.