الجيش الأوكرانى: صورايخ سقطت على الأراضى الروسية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية/ يوكرينفورم/ عن قيادة القوات الجوية الأوكرانية قولها، "فى 31 ديسمبر، قرابة الساعة 13:00، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا مستخدمة طائرات تو-95 إم إس الحاملة للصواريخ الاستراتيجية من بحر قزوين، بالإضافة إلى قاذفات عمليات تكتيكية أرضية من طراز اسكندر إم" وبحسب المعطيات الأولية، تم إطلاق ما مجموعه نحو 20 صاروخا العديد منها لم يصل إلى أوكرانيا، وسقطت على أراضى الاتحاد الروسي".

وذكرت "يوكرينفورم" أن القوات الروسية شنت اليوم هجوما صاروخيا آخر على البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية فى أوكرانيا، وفى المجموع، أطلقت القوات الروسية أكثر من 20 صاروخ كروز، دمرت قوات الدفاع الجوى الأوكرانية 12 منها فوق مناطق كييف وجيتومير وخميلنيتسكي.

سياسيا، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن انتصار بلاده فى الحرب مع روسيا سيحدث فى عام 2023. ولفت زيلينسكى - فى كلمة له عشية رأس السنة الميلادية الجديدة - إلى أن ذلك سيأتى من خلال العمل الجاد وليس المعجزات، فضلاً عن المساعدة من الشركاء الأجانب".