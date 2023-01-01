العالم اليوم - رسميا.. دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم إلى "منطقة شنغن"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 02:18 صباحاً - اعتمدت كرواتيا اليورو عملة لها وانضمت إلى "منطقة شنغن"، وهما محطتان رئيسيتان لزغرب منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن.

وعند منتصف ليل السبت، ودعت الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها "كونا" لتصبح الدولة العشرين في منطقة اليورو. وقد انضمت أيضا إلى "منطقة شنغن" التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل من دون تأشيرات بين دولها. وبدخول كرواتيا ارتفع عدد دول المنطقة إلى 27.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رسميا.. دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم إلى "منطقة شنغن" .. في رعاية الله وحفظة