المغرب يمنع دخول القادمين من الصين بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، اليوم السبت، أن السلطات قررت منع جميع المسافرين القادمين من الصين من الدخول إلى الاراضى المغربية؛ ابتداء من 3 يناير المقبل، وذلك على ضوء تطور جائحة كوفيد 19 هناك.





وأوضحت الوزارة -فى بيان اليوم- أن المغرب تابع عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد فى الصين، وعلى ضوء تطور الوضع وبناء على اتصالات مع الطرف الصينى، وبهدف تفادى موجة جديدة من العدوى فى المغرب وكل تداعياتها، فقد قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، "أيا كانت جنسيتهم"، من الدخول إلى التراب المغربى. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء استثنائى، وسيتم تطبيقه ابتداء من 3 يناير 2023 وحتى إشعار آخر،

وشدد المغرب على أن هذا الإجراء لن يؤثر - بأى حال من الأحوال - على الصداقة القوية القائمة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التى يظل المغرب متشبثا به بشدة.

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