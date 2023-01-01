العالم اليوم - أول ساعة من 2023.. انفجارات في كييف وتحذيرات بأنحاء أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر أول ساعة من 2023.. انفجارات في كييف وتحذيرات بأنحاء أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 01:20 صباحاً - أعلن عمدة كييف أن انفجارات سمعت في العاصمة الأوكرانية، بعد أقل من ساعة من دخول البلاد عام 2023.

وأكد عمدة المدينة فيتالي كليتشكو "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي" في كييف وعدد من المناطق، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

ومن جهة أخرى، دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية روسية.