العالم اليوم - رونالدو والنصر.. كيف تمت صفقة الـ40 يوما بعيدا عن "العراب"؟

انتم الان تتابعون خبر رونالدو والنصر.. كيف تمت صفقة الـ40 يوما بعيدا عن "العراب"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 1 يناير 2023 01:20 صباحاً - بعد إعلان نادي النصر السعودي ضم أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، الجمعة، بدأت معلومات مثيرة بخصوص الصفقة تتكشف لوسائل الإعلام، ومن بينها مدة التفاوض بين الطرفين ووكيل النجم البرتغالي.

وحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن النصر وممثلي رونالدو تفاوضا لنحو 40 يوما، كللت في مدريد بالتوقيع على العقد الذي يمتد حتى عام 2025، بحضور رئيس النادي السعودي مسلي آل معمر.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو، الذي نفى وجود اتصالات مع النصر خلال تواجده مع منتخب البرتغال في كأس العالم "كان على علم أن مستقبله في السعودية".

وتابعت: "في هذه الفترة (المونديال) لم يكن رونالدو يريد أي تشتيت، لكن المفاوضات كانت دائرة واللاعب كان يعلم كل شيء".

وأكدت "ماركا" أن رونالدو علم بعرض النصر مباشرة بعد مقابلته المزلزلة مع بيرس مورغان، التي هاجم فيها بضراوة إدارة ناديه وقتها مانشستر يونايتد الإنجليزي والمدير الفني إريك تن هاغ، مما أدى لاحقا إلى فسخ التعاقد بين اللاعب و"الشياطين الحُمر".

وقالت: "منذ هذه اللحظة علم رونالدو بشأن عرض النصر، كما أدرك أنه سيكون من المستحيل عمليا الانضمام إلى أحد أندية الصفوة في أوروبا".

من دون "العراب"

ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن "عراب الصفقات الكبرى" في أوروبا خورخي منديز، وهو وكيل رونالدو "سابقا"، لم يكن له أي دور في انتقال اللاعب إلى النصر.

ورغم أن منديز كان نجم الشباك في انتقال رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009، وحصل على عمولة كبيرة وقتها، فإن ريكاردو ريغوفي هو من قاد المفاوضات مع النصر ممثلا للنجم البرتغالي.

وقالت "ماركا"، إن ريغوفي "شخص مقرب جدا من رونالدو".

وبعد انتهاء كأس العالم، توجه رونالدو إلى العاصمة الإسبانية، حيث طلب من إدارة ريال مدريد استخدام مرافق النادي في "فالديبيباس" للتدريب، وحصل على موافقة على ذلك بالفعل.

وأضافت الصحيفة: "في الوقت ذاته، كان رونالدو ينتظر مكالمة من إدارة النادي (لعودته إلى ريال مدريد)، لكن ذلك لم يحدث".