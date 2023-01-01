القاهرة الإخبارية.. اقتصادى: كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا سبب الركود فى 2022

جدة - نرمين السيد - وأضاف طرطار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن من أهم الأسباب لحدوث هذا الركود، كون عام 2022 هى السنة الموالية لـ 2021، التى شهدت أزمات بسبب تداعيات جائجة كورونا.
وتابع، أنه بعد ذلك وقبل أن يتعافى العالم، وقعت الحرب الروسية الأوكرانية، والتى ألقت بظلالها على العالم كله، وكانت سببا فى كل المشكلات والأزمات الاقتصادية التى شهدها العالم.
واستكمل، أنه حدث أزمة فى إمدادات النفط والغاز، وتناطح بين القوتين المتنازعتين، ألا وهما روسيا من ناحية، والاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
وأردف، أن من ضمن العوامل التى أثرت سلبا أيضا، كانت العقابات التى فرضتها أوروبا على روسيا، والتى كان لها تأثيرا سلبيا أيضا، وسببت أزمات من بينها أزمة تدفق السيولة الدولية.
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