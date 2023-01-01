كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا خلال الساعات الأولى من العام الجديد

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة القول إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ الباليستى من منطقة يونجسونج فى بيونج يانج حوالى الساعة 2:50 صباحًا؛ وهو استفزار صاروخى لليوم الثانى على التوالى.

وقال مراقبو كوريا الشمالية إن بيونج يانج ربما تظهر قوتها النارية رداً على إطلاق سيول التجريبى لصاروخ فضائى يعمل بالوقود الصلب محلى الصنع يوم الجمعة الماضى.

تأتى هذه الخطوة بعد 24 ساعة فقط من إطلاق كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية أخرى.