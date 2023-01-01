كامل حواش لـ«القاهرة الإخبارية»: ينبغى أن يركز سوناك على التضخم

جدة - نرمين السيد - وأضاف "حواش"، خلال استضافته فى قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يهم المواطن البريطانى فى الفترة الحالية هو غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية.

وتابع، أن الحكومة البريطانية بدأت بالفعل فى اتخاذ القرارات، لكن هذا لا يمنع أن العام القادم 2023، سيكون صعبا وستستمر الأزمة الاقتصادية.

وأردف، أن الحكومة البريطانية عليها أيضا أن تهتم بملف الهجرة واللاجئين، لأنه ملف فى منتهى الخطورة والأهمية، بنفس أهمية الملف الاقتصادى.

وعن حديث ريشى سوناك حول ضرورة أن يشعر الشعب البريطانى بالفخر بالقيادة السياسية، قال إنه كان يقصد أن يستعيدوا ثقتهم بالقيادة السياسية، لكن خانه التعبير.