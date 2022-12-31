القاهرة الإخبارية.. الإمارات تحتفل بالعام الجديد 2023 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشملت احتفالات الإمارات ألعابا نارية وعرض بالأضواء ونوافير المياه وإضاءة برج خليفة بكلمات ترحيب بالعام الجديد. كما شملت العروض تشكيل طائرات الدرون للاحتفال وكتابة كلمات فى الجو منها رأس السنة والترحيب بالعام الجديد.

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