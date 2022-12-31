جدة - نرمين السيد - وأكد الجيش اللبنانى -فى بيان مقتضب اليوم السبت- أن القوات البحرية أنهت، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232 شخصًا، ويجرى حاليًا نقلهم إلى مرفأ طرابلس، كما تم انتشال جثتَى شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى: إنقاذ 232 شخصا بعد غرق مركب أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.