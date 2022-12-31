القاهرة الإخبارية.. البابا فرنسيس ناعيا سلفه بنديكت: «النبيل الطيب»

جدة - نرمين السيد - نعى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر واصفًا إياه بـ"الرجل النبيل الطيب" وأنه كان هدية للكنيسة والعالم، وذلك فى أول تعليق علنى له على وفاة سلفه فى وقت سابق من اليوم، السبت.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" جاء حديث البابا فرنسيس خلال عظة صلاة الشكر المقررة سلفًا فى ليلة رأس السنة الجديدة بكنيسة القديس بطرس. وقال البابا فرنسيس: "نتذكر بكل حب شخصه النبيل والطيب جدًا، ونشعر فى قلوبنا بالامتنان.. الامتنان للرب على منحه إياه للكنيسة والعالم". توفى البابا السابق بنديكت السادس عشر فى مدينة الفاتيكان اليوم السبت عن عمر ناهز 95 عامًا بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ خلال عيد الميلاد. وتولى البابا بنديكت المنصب بين عامى 2005 و2013 الذى صار فيه أول بابا للفاتيكان يستقيل منذ 600 عام.

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