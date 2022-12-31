روسيا تمدد الحظر المفروض على تصدير الأرز حتى يونيو 2023

جدة - نرمين السيد - ونشر المرسوم -الذى وقعه رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين اليوم السبت- على "فرض حظر مؤقت على تصدير الأرز وحبوب الأرز من الاتحاد الروسى فى الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023"، حسبما ذكرت وكالة (تاس) الروسية.
يشار إلى أنه فى 30 يونيو، حظر مجلس الوزراء تصدير أحماض الأعلاف والأرز وحبوب الأرز من روسيا حتى 31 ديسمبر.
وكان الهدف من القرار ضمان الأمن الغذائى للبلاد، والحفاظ على أسعار محلية مستقرة لهذه المنتجات، فضلا عن دعم إنتاج المواشى والصناعات القائمة عليها.
وأشارت وكالة (تاس) إلى أنه مع ذلك، فإن الحظر المؤقت لا ينطبق على تصدير هذه البضائع إلى دول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وأبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك لغرض تقديم المساعدة الإنسانية الدولية.
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