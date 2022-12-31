العالم اليوم - أبوظبي.. عرض ليلة رأس السنة يدخل موسوعة "غينيس"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 31 ديسمبر 2022 10:26 مساءً - توثق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي الجديد من خلال أضخم عرض للألعاب النارية وأضخم عرض لطائرات "الدرونز" واللذين يمتدان إلى نحو 60 دقيقة تقريبا.

وستشهد فعاليات المهرجان عروضا استثنائية في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية والذي يستمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة ويحطم 3 أرقام في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل. ويقدم المهرجان أيضا أضخم عرض لطائرات "الدرونز" والذي سيحطم رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون حيث ترسم طائرات "الدرونز" رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيق.

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