لبنان.. ميقاتي يرفض الاستخفاف بحادثة مقتل جندي من "يونيفيل"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 31 ديسمبر 2022 10:13 مساءً - دوت الخليج :- رفص رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الإثنين، المزايدة والاستخفاف بحادثة مقتل جندي من القوة الأممية "يونيفيل" قبل أيام جنوب البلاد.

تصريح ميقاتي جاء خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اطلعت عليه الأناضول.

ونقل البيان عنه قوله إن "المزايدات في هذا الملف مرفوضة، وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثًا عاديًا أو عرضيًا".

وفيما أفاد أنه يتابع "الملف مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة"، شدّد ميقاتي على أنه "يجب أخذ الحادثة بجدّية، وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة".

وأعرب عن أمله بالوصول إلى نتيجة التحقيقات قريبًا، لافتًا إلى أنه "كون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات يونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططًا لها".

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلنت قوات الدفاع الإيرلندية عبر تويتر، مقتل أحد جنودها وإصابة 3 آخرين من العاملين ضمن بعثة يونيفيل، إثر تعرّض إحدى عرباتها المدرّعة لإطلاق نار من أسلحة خفيفة.

وأدانت دول عدة الحادثة، بينها الكويت وقطر والأردن ورابطة العالم الإسلامي، وسبقتها مطالبة سعودية بالتحقيق، وحثّ مصري على احترام بعثات حفظ السلام الأممية.

وعام 1978، أنشئت "يونيفيل" بقرار من مجلس الأمن الدولي، لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية التي كانت تحتلّ أجزاء واسعة من الجنوب اللبناني.

وفي شأن آخر، نفى ميقاتي وجود أسلحة إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت.

وأفاد أنه اجتمع الأسبوع الفائت مع قائد الجيش العماد جوزيف عون والقادة الأمنيين، و"أكدوا جميعًا أن التحقيقات التي أُجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخلُ من المطار".

ومطلع الشهر الحالي، تحدّثت وسائل إعلام عربية عن أن "شركة طيران معراج الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري، تسيّر رحلات لمطار بيروت" وأنها "قد تنقل أسلحة ومعدات حسّاسة لحزب الله".

عقب ذلك نفى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي الأمر، وشدّد على أن "جهاز أمن المطار واعٍ لكل ما يدخل ويخرج من لبنان".

الاناضول