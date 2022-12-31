ونترلاند الكويت متى تفتح 2023

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عمر شويل - جدة يحرص الجمهور على زيارة ونترلاند الكويت من خلال طلب تذاكر الحجز عبر الأنترنت ومعرفة متى تفتح ونترلاند الكويت winter wonderland kuwait 2023، أعلنت اللجنة المنظمة لونترلاند عن تعديل في ساعات الإفتتاح لزيارة الحدث على أساس يومي، وتعتبر ونترلاند أحدث منطقة ترفيه تستقطب الكبار والصغار من خلال تدشين الالعاب ومرافق الترفيه بالاضافة للمطاعم حيث تحرص العوائل بزيارة المنتزه بين فترة وأخرى في ساحة حديقة الشعب.

موعد إفتتاح ونترلاند الكويت 2023

أنطلقت ونترلاند 2022 في دولة الكويت ليتم العمل على إفتتاحها يومياً ولمدة 3 شهور مقبلة، حيث يستعد الناس إلى زيارة ونترلاند والاستماع بالالعاب المتنوعة والمختلفة في مدينة الملاهي الكوّيتية وسّط أجواء ترفيهية وفنية من الانشطة والفعاليات المختلفة بالاضافة إلى مسرح عروض سوف تمنح أفضل تجربة ترفيه لجميع العوائل في حديقة الشعب سابقاً في السالمية.

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ونترلاند الكويت متى تفتح

تنظم إدارة ونترلاند أوقات الافتتاح اليومية من أجل إستقبال الجمهور ضمن ساعات العمل على مدار الاسبوع، وفي الفقرة التوضحية كشف متى تفتح ونترلاند الكويت كما يلي:-

يمكن زيارة ونترلاند بعد حجز تذاكر الفعالية بشكل مسبق وذلك في اوقات إفتتاح اليومي لدخولها، حيث تفتح في يوم الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء في الساعة 5:00 مساءً لغاية 12:00 منتصف الليل، وهي أوقات دخول ونترلاند الكويت.

تفتح مدينة الملاهي ونترلاند الكويت الكائنة في موقع حديقة الشعب في السالمية يوم الخميس والجمعة والسبت بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، حيث ستكون هذه فترات إفتتاح ونترلاند فيما يتعلق بالدخول.

جدير بالذكر ان سعر تذكرة حجز ونترلاند تبلغ القيمة لها 5د.ك

بإستثناء الأطفال من 4 سنوات وأقل، لا يوجد أسعار لهم لأن سعر التذكرة مجاني تماماً، وهي متاحة عبر موقع ونترلاند الكويت بالضغط على رابط الحجز المرفق.

ومن خلال ما ذكر في المقالة السابقة، نكون قد تعرفنا عن ماهي مواعيد متى تفتح ونترلاند 2023 ، وساعات ونترلاند متى تفتح وتغلق، كما أرفقنا رابط حجز ونترلاند لشراء التذاكر من الرابط الرسمي.