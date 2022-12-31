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عمر شويل - جدة أرقام جمعيات تساعد في الإمارات لمن يرغب في الحصول على مساعدات مالية أو علاجية، كما يتم تقديم رواتب شهرية من وزارة تنمية المجتمع للمواطنين، ويكون هناك جمعيات تقدم المساعدة للإماراتيين أو المقيمين، وهنالك قبول لبعض الطلبات لعدد من المؤسسات من خارج الدولة، ويرغب كل راغب في مساعدة اجتماعية في التعرف على كيفية التواصل مع هذه الجمعيات والمؤسسات.

أرقام جمعيات تساعد في الإمارات “مساعدة مالية” من مؤسسة زايد Zayed – ديوان ولي العهد – أل مكتوم

وتعمل كافة المؤسسات تحت إشراف الدولة ووزارة تنمية المجتمع، ويتم تقديم الخدمات رمسيا بالطرق الرسمية المشروعة بالإمارات، وتنقسم الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة داخل الدول إلى:

هيئات تقدم مساعدة للإماراتيين فقط من داخل الإمارة.

جمعيات تقدم المساعدة للإماراتيين والمقيمين أيضا.

مؤسسات تقدم المساعدات لجميع المتقدمين بشرط أثبات الاحتياج الحقيقي للمساعدة.

ما هي أبرز الجمعيات العاملة بالإمارات العربية المتحدة؟

تعمل كافة الهيئات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على الهدف الرئيسي للقيادة الرشيدة فيها، حيث تحرص القيادة الرشيدة ممثلة في الشيخ محمد بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد على العمل بالتوازي في بناء الدولة مع تقديم العمل الخيري الغير محدود، وذلك امتداد للعمل الخيري والإنساني للشيخ زايد رحمه الله، والذي قام بتأسيس ديوان ولي العهد لاستقبال طلبات المساعدات برأس مال مليون دولار في ثمانينيات القرن الماضي، وتكون من أبرز جمعيات الدولة وهيئاتها:

مؤسسة زايد للأعمال الخيرية

تقوم مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بتقديم المساعدة للمتقدمين بطلبات المساعدة عبر الرابط الرسمي الخاص بها، حيث يتم توفير العمل بالجمعية في أيام الاثنين وحتى الخميس، ويتم توفير أرقام الهواتف أيضا في أيام العمل للرد على استعلامات المواطنين والشكاوى.

الموقع: طريق المطار، الروضة

أوقات العمل8:30 صباحاً – 2:00 ظهراً (الإثنين – الخميس)

8:30 صباحاً – 11:30 صباحاً (الجمعة)

رقم التواصل: 7577 657 02

أرقام مؤسسة الإمارات الخيرية لمساعدة المحتاجين

تأتي مؤسسة الإمارات الخيرية ضمن الجمعيات البارزة والعاملة في المساعدات الخاصة بدعم الشباب في الإمارات، حيث تهتم بدعم وتطوير قدرات الشباب واستكشاف المواهب الجديدة وتقديم المساعدة لغير القدرين منهم.

موقع المؤسسة: طابق الميزانين، بناية المعمورة، شارع 4 و15، المعمورة

أرقام التواصل: 2994 404 02 | 742222 800

جمعية رحمة الإنسانية

من الجمعيات الإنسانية التي تقوم بتقديم المساعدات العلاجية حيث تقوم بتقديم المساعدة والدعم لمرضى السرطان وتوفر لهم تكلفة العلاج بالمجان، كما تعمل على تقديم الثقافة الصحية للمصابين والمجتمع والتوعية حول طبيعة المرض والوقاية منه:

موقع الجمعية: الطابق الأول، مبنى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، شارع المرور

أوقات العمل: من الساعة 8:00 صباحاً – 4:00 عصراً (الإثنين – الخميس)

من الساعة 8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً (الجمعة)

رقم التواصل: 90 800.

جمعية دبي الخيرية

من الجمعيات التي تقدم الدعم بالإمارات، وتقوم جمعية دبي الخيرية بتقديم الدعم والمساعدة المتنوعة داخل الدولة، حيث تعتبر من أبرز الجمعيات لما لها من تنوع في تقديم الخدمة المقدمة، ومن أعمال الجمعية حفر الآبار وبناء المساجد والمشروعات الخيرية لمساعدة الفقراء وتمويلهم للعمل والكسب، وذلك من خلال التشارك مع صندوق الصدقات وأموال زكاة أهل الخير.

مقر موقع المؤسسة: محيصنة دبي

أوقات العمل أسبوعيا: من الساعة 9:00 صباحاً – 3:30 عصراً (الإثنين – الخميس)

8:00 صباحاً – 12:00 ظهراً (الجمعة)

أرقام التواصل: 3999 208 04 | 94 800

جمعية دار البر

تعتبر جمعية دار البر من الجمعيات التي تشرف على إقامة المشروعات الخيرية، ويتم استقبال الطلبات عبر رابط تقديم طلب جمعية دار البر في بداية كل شهر ميلادي، ويتم العمل على استقبال الطلبات حتى استكمال العدد المطلوب، وتوفر للمتقدمين بطلبات المساعدة الاستعلام عن الطلب.

مقر الموقع: شارع الشيخ زايد، المنارة

أوقات العمل الأسبوعية: 7:30 صباحاً – 8:30 مساءً (الأحد – الخميس)

من الساعة 7:30 صباحاً – 12:00 ظهراً (الجمعة)

أرقام التواصل: 5550 615 052 | خدمة التبرع: 79 800.

جمعية بيت الخير في إمارة دبي

تعتبر جمعية بيت الخير من أبرز الجمعيات التي تقدم رواتب للأسر الفقيرة والمتعففة في إمارة دبي، وتستقبل طلبات التبرع عبر رابطها الرسمي:

مقر الموقع: شارع عمان، النهدة

أوقات العمل الأسبوعية: 7:00 صباحاً – 3:00 ظهراً (الإثنين – الخميس)

7:30 صباحاً – 11:30 صباحاً (الجمعة)

أرقام التواصل: 0000 381 04| 22554 800.

مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي

يقوم الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات العلاجية لكل من الإماراتيين وغير الإماراتيين من المقيمين داخل الإمارات، وقد ساهم في تقيم العديد من حملات المساعدة العلاجية والعمليات الجراحية في جميع أنحاء العالم، ويستقبل طلبات العلاج وطلبات التبرع عبر الرابط الخاص بالهلال الأحمر.

عنوان الموقع: شارع القرهود، بجانب برنامج الشيخ زايد للإسكان، دبي

أوقات العمل أسبوعيا: 7:30 صباحاً – 3:30 عصراً (الإثنين – الخميس)

في الساعة 7:30 صباحاً – 12:00 ظهراً (الجمعة)

رقم التواصل: 733 800.

كيف أسجل مساعدة اجتماعية لوزارة تنمية المجتمع

ويمكن الاستفادة من مساعدة مؤسسة زايد Zayed ديوان ولي العهد ومؤسسة دار الخير وجمعية الإحسان وغيرها من الجمعيات والهيئات والمؤسسات الإنسانية التي تقوم بتقديم المساعدات المالية والإنسانية وأيضا العلاجية للمحتاجين من أبناء دولة الإمارات، كما هنالك جمعيات تقدم المساعدة لأفراد الإمارة فقط ومؤسسات تقدم الخدمة خارج الإمارات أيضا.

تقوم وزارة تنمية المجتمع بتقديم عدد من الخدمات للمواطنين أو المقيمين، وذلك بتوفير رواتب لهم أو سداد فواتير متأخرة للكهرباء أو المياه أو سداد للإيجارات، ويتم تسجيل طلب مساعدة من وزارة تنمية المجتمع بعد الوفاء بشروط الاستحقاق واتباع خطوات التسجيل.

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