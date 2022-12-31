مساعدات عاجلة من شيوخ الإمارات لعام 2023 وأهمها مؤسسة وجمعية محمد بن راشد آل مكتوم وكذلك ديوان ولي عهد الإمارات cpc.gov.ae والعديد من الجمعيات التي تقوم بتقديم الدعم في الأعمال الخيرية، حيث تقوم بتقديم المساعدات المالية في مساعدات اللاجئين وتقوم بترميم المنازل للمنكوبين في الفيضانات والسيول، كما تقوم الجمعيات الإماراتية بتقديم السلال الغذائية والمساهمة في مشروعات سقيا الماء لتوصيل المياه النظيفة لمنازل المحتاجين، ويتم الاستجابة للطلبات المقدمة إلى الموقع الإلكتروني للجمعيات أو بالاتصال على الأرقام المتاحة، والتي تكون مرفقة بالوثائق الثبوتية.

“مساعدات شيوخ الإمارات” رابط مؤسسة بن راشد آل مكتوم وديوان ولي العهد وأشهر الجمعيات الخيرية

يقوم حاكم الإمارات الجديد الشيخ محمد بن راشد بالإشراف على الجمعية الإنسانية التي قام بإنشائها، جمعية بن راشد الخيرية التي يتشارك فيها أبناء الشيخ في تقديم المساعدات لإنسانية، كما تقوم عدد من الجمعيات الإنسانية الأخرى التي تقع تحت إشراف وتمويل أبناء الأسرة الحاكمة لتقديم الدعم في جميع المجالات للمحتاجين من أبناء الإمارات ومن خارجها، وقد سجلت استجابات عديدة لراغبي المساعدات من خارج الإمارات.

أنواع المساعدات التي يتم تقديمها للمحتاجين 2023

مشروع سقيا الماء والذي يقوم بتوصيل المياه الصالحة للشرب والاستخدام إلى منازل الفقراء والمحتاجين في المناطق الجبلية والنائية.

التشارك في المشروعات السكنية التي يهدف لتوفير السكن الآمن والآدمي لغير القادرين أو المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الحروب.

يتم تقديم السلال الغذائية في شهر رمضان وغير رمضان للمحتاجين وخاصة المناطق التي فيها المشردين واللاجئين بلا مأوى.

تقوم الجمعيات بالتشارك مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتية بتقديم المساعدة العلاجية لغير القادرين عليها بتوفير ما يلزم من عمليات أو أطراف صناعية أو كراسي متحركة للمرضى.

يتم سداد الديون عن الغارمين الفقراء الذين يتعرضوا للسجن وليس لديهم وسيلة لسداد هذا الدين، مع توفير الوثائق الثبوتية حول الوضع المالي والدخل الشهري للمتقدمين.

كيف أحصل على مساعدة شيوخ في الإمارات جمعية محمد بن راشد cpc.gov.ae

أرقام الهواتف للاتصال مع جمعيات الإمارات الإنسانية 2023

رقم جمعية دبي الخيرية 80014 – 042682000.

يتم الاتصال المباشر على رقم ديوان ولي العهد: +97126686666

أو عبر رقم الفاكس المباشر: +97126686622 .

الرقم المباشر للاتصال بالمؤسسة +41796669332، حيث انه الرقم المباشر.

رقم جمعية أل مكتوم الإنسانية: 0097142546161.

رقم مباشر اتصال بجمعية دبي الخيرية: 042682000.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير أرقام الهواتف للاتصال مع جمعيات الإمارات الإنسانية، وكذلك أنواع المساعدات التي يتم تقديمها، وطريقة تقديم طلب للحصول على مساعدات شيوخ في الإمارات ومؤسسة محمد بن راشد الخيرية cpc.gov.ae وغيرها من المؤسسات والجمعيات الخيرية الأخري، وأضفنا جدول بروابط المواقع الرسمية لتلك الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الخيري والإنساني.