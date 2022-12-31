نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات راس السنة 2023 في تركيا | أفضل الأماكن السياحية بإسطنبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماذا عن دخول عام جديد في بلد جديد هو من أشهر مدن العالم؟ يأتي إليه الجميع للاستمتاع بأجواء الاحتفال برأس السنة الجديدة، ولقد تصدرت مدن تركيا كل برامج السياحة لهذا اليوم مما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات السياحية لبدء عام جديد، ولأن الجميع بدأ في وضع خطط عيد الميلاد، قررنا أن نأخذك في جولة حول احتفالات راس السنة 2023 في تركيا، حتى تستطيع ترتيب ما تقوم به مع أفراد اسرتك واصدقائك.

احتفالات راس السنة 2023 في تركيا

مع دخولنا الشهر الأخير من العام، يمكن القول إن الجميع متحمس للعام الجديد وأجواء الاحتفال بأعياد الميلاد، ويعتبر البحث عن أحداث العام الجديد بشكل مختلف عن كل عام من أهم الأمور التي يحرص الجميع على معرفتها، لذا إذا كنت تريد القدوم إلى ليلة رأس السنة في مكان آخر غير مدينتك ولكن ليس لديك أي فكرة، فهذا المقال مناسب لك لأننا نوضح لك أبرز احتفالات راس السنة 2023 في تركيا، يمكن قضاؤها والاستمتاع بالأجواء فيها.

بورصة أولوداغ

عندما نفكر في رأس السنة الجديدة، نفكر في المنظر الرائع الذي أنشأه الثلج الأبيض، ومدينة بورصة أولوداغ أفضل المدن التي تقدم عروض المدينة للعام الجديد.

بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأماكن وخيارات الفنادق في أولوداغ التي يمكنك اختيارها للعام الجديد، والتي يتم إعدادها خصيصًا للعام الجديد، بالإضافة للاستمتاع بالتزلج على الجليد في أولوداغ، والاستمتاع بالحفلات الموسيقية للاحتفال بالعام الجديد لأشهر الفنانين.

خليج كارتيبي

إن كنت بالقرب من اسطنبول في ليلة رأس السنة فلا تنسى قضاء الليل في كارتيبي، حيث يمكنك إلقاء نظرة على خليج Izmit بحيرة Sapanca والاستمتاع بالثلج، كما يوجد عدد كبير من الفنادق التي تتناسب مع كل ميزانية لاحتفالات رأس السنة الجديدة.

كابادوكيا

كابادوكيا هو خيار جيد للغاية ليتم تفضيله في العام الجديد بهندسته المعمارية الفريدة في تركيا والتي تبهر زوارها وتجعلهم يشعرون في جو ساحر، يمكنك قضاء وقت ممتع في كابادوكيا، التي تشتهر البالونات الطائرة، وجمالها الساحر المختلف كليًا.

أنطاليا

مدينة السحر والجمال انطاليا هي إحدى أشهر المدن وأكثرها شهرة بين مدن ليلة رأس السنة الجديدة. قد تكون فكرة جيدة لدخول العام الجديد في أنطاليا، والتي تُعرف باسم مسقط رأس سانتا كلوز، كما أن عدد كبير من المطربين المشهورين يحرصون على إقامة حفلات رأس السنة الجديدة في هذه المدينة الجميلة التي تم تزيين شوارعها خصيصًا للعام الجديد.

بولو كارتالكايا

هل ترغب في قضاء ليلة رأس السنة في الطبيعة الساحرة وبعيدة تمامًا عن صخب المدينة، فكر قضاء وقت ممتع في بولو كارتالكايا، والتي تحظى بشعبية خاصة بأجواء خاصة بها هي فقط بسبب قربها من اسطنبول وأنقرة؛ لذا تعتبر خيار جيد للغاية لقضاء العام الجديد للاستمتاع بالرياضات الشتوية والطبيعية، والاستمتاع بترفيه وأجواء رأس السنة الجديدة.