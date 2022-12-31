المركز الوطني للأرصاد يعلن انخفاض درجات الحرارة داخل المملكة أخر أيام عام 2022

حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية أن المملكة العربية السعودية تتعرض اليوم وغدا السبت الموافق 31،30 من ديسمبر 2022، كتل من الهواء الباردة والسحب الركامية، كما تشهد بعض المناطق انخفاض في درجات الحرارة وتعرضها لامطار تختلف شدتها بين متوسطة إلى غزيرة، كما توقعات اﻷرصاد وصل بعض المناطق إلى درجات حرارة تحت الصفر مثل الحدود الشمالية والقصيم والحائل وتبوك والمناطق الشمالية الشرقية.

طقس الجمعة الموافق 30 من ديسمبر 2022

تتأثر البلاد اليوم الجمعة الموافق 30 من ديسمبر 2022 بحالة مطرة ناتجة عن توغل موجة علوية غرب شبة الجزيرة العربية، كما تتكاثر بعض السحب وتهطل الأمطار على أجزاء عدة غرب ووسط وشرق المملكة، وخلال ساعات النهار تشدد الاضطربات الجوية على منطقة مكة المكرمة ، كما تتسع نشاط السحب حتى تصل إلى العاصمة الرياض، أما في ساعات المساء والليل من المتوقع تساقط اﻷمطار في أجزاء من المنطقة الشرقية، وأجزاء متفرقة من منطقة القصيم والحائل والمدينة المنورة، ومن توقعات درجات الحرارة المتوقعة حسب المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة الدرجة العظمي 13 والصغرى 3.

طقس المملكة من يومي السبت حتى يوم الثلاثاء لعام 2023

باقى ساعات قليلة تفصلنا على قدوم عام 2023، وبحلول العام الجديد تشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، حيث تستمر هطول اﻷمطار في بعض المناطق السعودية، مع نشاط الرياح المحملة باﻷتربة، وارتفاع اﻷمواج في المدن الساحلية، والنقاط التالية توضح بعض المناطق المتأثرة بعدم استقرار الاحوال الجوية في الفترة من 31 ديسمبر حتي 3 من يناير 2023.

تشهد منطقة مكة المكرمة والباحة وعسير والمدينة المنورة والقصيم والرياض، يوم السبت هطول أمطار تختلف شدتها بين المتوسطة والغزيرة ويستمر هطول اﻷمطار حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 من يناير

بينما تشهد منطقتي الشرقية وجازان وكذلك منطقة نجران أمطار متوسطة في مجملها مع هبوب الرياح وتدن الرؤية اﻷفقية

وتشد اﻷمطار يوم اﻷحد واﻷثنين والثلاثاء في مناطق الشمالية والجوف والحائل وتبوك.

درجات الحرارة المتوقعة من يومي اﻷحد حتى يوم الثلاثاء 2023 حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد

يوم الاحد الموافق 1/1/2023 درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 5 درجة مئوية

يوم اﻷثنين الموافق2/1/2023 درجة العظمي 14 والصغرى 4 درجة مئوية

يوم الثلاثاء الموافق 3/1/2023 تصل درجة الحرارة العظمى إلى 12 والصغرى 5.

وتصل درجة الرطوبة 51%، وتنخفض مستوى الرؤية عن 10ك.م، وتصل سرعة الرياح إلى 25.6 ك.م/ساعة، حيثُ تهب الرايح الشرقية الجنوبية على البلاد، وتناشد هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة إلتزام المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.