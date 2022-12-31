مساعدات مؤسسة آل مكتوم الخيرية Almaktoumfd أرقام الاتصال المباشرة واستعلام طلب مساعدة

مساعدات مؤسسة آل مكتوم الخيرية وهي الهيئة التي أسس العمل بها الشيخ زايد رحمه الله لتكون نواة العمل الخيري في داخل الإمارات، ويقوم العديد من المواطنين الإماراتيين والمقيمين بالبحث عن كيفية طلب المساعدات من مؤسسة موثوقة تقوم بتقديم مساعدة حقيقية لهم، مالية أو علاجية أو دراسية، كما يتم البحث كذلك عن هيئات تقدم مساعدة سكنية لغير القادرين، وتعتبر الجمعية من أكثر الجمعيات نشاطا داخل الإمارات.

مساعدات مؤسسة آل مكتوم الخيرية Almaktoumfd أرقام الاتصال المباشرة

وقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من الأعمال الكبيرة المقدمة من الجمعية والتي تم اختصاص المهاجرين بتوفير الطعام والخيام والعلاج المجاني لهم، والعناية بالدول الإفريقية أيضا المتضررة من المجاعات وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.

ما هي المساعدات التي احصل عليها من هيئة أل مكتوم

تقوم بتقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين ممن تقدموا بطلبات العلاج العاجل على رابط الهيئة الرسمي، كما تتوجه الجمعية إلى الأماكن المتضررة وتقدم المساعدة المطلوبة منها.

المساعدات المالية والتي يتم تقديمها إلى الأسر الفقيرة والمتعففة ممن ليس لهم معيل وليس لهم دخل، كما أشتركت الهيئة في العديد من المشروعات الصغيرة لغير القادرين ماليا وقادرين على العم لتوفير العمل المناسب والحياة الكريمة لهم.

يتم تقديم المساعدات التعليمية لغير القادرين ولا يمكنهم تحمل نفقات التعليم، كما يتم تقديم المساعدة للراغبين في الحصل على المنح الدراسية خارج البلاد.

تقوم بتقديم المساعدات السكنية من خلال توفير سكن مجاني في المشروعات السكنية القومية مثل مشروع زايد كما يتم توفير قرض لا يسترد لتأثيث المنزل.

يتم تقديم المسعدة في زواج الشباب وتوفير الفرص المناسبة لهم.

كيف أسجل في هيئة أل مكتوم الخيرية؟

يتم الدخول مباشرة على الرابط الرسمي لجمعية و هيئة أل مكتوم الخيرية. يتم اختيار أيقونة “طلب المساعدة في أعلى الصفحة”. يقوم صاحب الطلب بتسجيل كافة البيانات الخاصة به ومحل الإقامة ونوع المساعدة المطلوبة. يتم استكمال الطلب وإرفاقه بالوثائق والمستندات التي تثبت شخصية صاحب الطلب والتي تثبت الاحتياج ونوع المساعدة. يجب ألا يكون المتقدم من القادرين ماليا وإلا يتم رفض الطلب فورا. يتم إرسال الطلب وترك رقم الهاتف الخاص به. يمكن اختير أيقونة تواصل معنا للتواصل مع الهيئة، للاستعلام عن طلب أو تقديم شكوى.

رقم هاتف ومعلومات الاتصال بمؤسسة آل مكتوب بدبي

العنوان: شارع المنخول -بناية نشوان – الطابق الأول.

هاتف:+971 4 398 8668.

فاكس:+971 4 398 7400.

البريد الإلكتروني:[email protected]

أرقام هواتف مكاتب وأفرع هيئة ومؤسسة آل مكتوم الخيرية:

مردف:+971 4 252 4012. البرشا:+971 4 340 4049. حتا:+971 4 852 1167. الليسيلي:+971 4 832 6633. مركز الشيخة ميثاء:+971 4 852 3500.

ما هي هيئة أل مكتوم الخيرية ومجال عملها الخيري

من الهيئات التي تقوم بتقديم المساعدات للمحتاجين، كم تقوم بعمل حملات المساعدة الاجتماعية في العديد من البلاد العربية والأجنبية، وللهيئة العديد من البصمات البارزة في أغلب الدول العربية والإفريقية وساعدت في الحملات العلاجية للآلاف من الإفريقيين وقامت أيضا بتقديم العديد من المسعدات للاجئين.