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عمر شويل - جدة Happy Year 2023 تهنئة حارة من القلب باقتراب دخول العام الجديد وانقضاء العام الماضي 2022، بما له وما عليه، ويتم التراسل بالرسائل الجميلة والتمنيات الحارة بين الأصدقاء والأهل والأحباب، بينما يتم التراسل بالعبارات والرسائل القصيرة إلا أن صورة واحدة قد تكفي وتعبر عن كل الأمنيات.

كيف يكون احتفال دول العالم بقدوم 2023؟

[Happy Year 2023] رسائل تهنئة وخلفيات متحركة GIf للأصدقاء

تقوم جميع الدول، الغنية والفقيرة والمتضررة، بالاحتفال كلٌ بطريقته الخاصة وبإمكانياته المادية، بالاحتفال بقدوم سنة جديدة، ويمكن لبعض الدول التسوق وبينما تقوم أخرى بالصلاة وتبادل التهاني بين الناس لعد المقدرة المالية على التسوق والاحتفال، ويقوم بعض الأهل بالتزاور وعمل الولائم بينما لا يكون في مقدرة آخرين إن يقوموا بذلك.

ويكون التراسل عبر رسائل الواتساب أو الماسنجز بين الأقارب والأهل، والمهاجرين أو العاملين بالخارج بعيدا عن ذويهم، من الحلول البديلة لهم للتهنئة بالعام الجديد، ونقوم عبر موقع ثقفني بتوفير عدد من رسائل التهنئة للأقارب والأهل والأحباء، بينما يتم توفير صور متحركة أيضا بخاصة جي اي اف يتم التراسل بها مع الرسائل النصية للأحباب.

هل تفسد الرسالة المتحركة خلفية الموبايل؟

كيف أقوم بتنزيل صور Gif على الهاتف؟

يتم الضغط على الصورة. يقوم صاحب الهاتف بالحفظ في مكتبة الهاتف على أن يكون فيها مساحة كافية. يتم تنزيلها من هاتف الموبايل على خلفية الهاتف أو خلفية الواتساب أو الماسنجر بكل سهولة. لا يتم نزول رسائل جي اي اف على الهواتف القديمة الأندرويد مثل هواوي القديمة وغيرها.

نماذج رسائل تهنئة بالعام الجديد Happy Year 2023

أتقدم إليكم بالتهاني والأمنيات السعيدة بمناسبة حلول العام الجديد.. كل عام وأنت بخير. – دعوة مخلصة من قلب مخلص لكم ولأسرتكم بحلول عام 2023 وأنتكم في أحسن حال وسعادة وسكينة. – ندعو الله لكم مع بداية عام جديد أن يمن عليكم بالصحة والسعادة والسكينة والموادة. – بارك الله جميع خطواتكم في عام 2023 الجديد وكان النجاح رفيقكم في كل وقت من أوقات السنة. – بأسمى كلمات الحب والسرور نهنئكم بحلول عام 2023 الجديد ونتمنى لكم حياة سعيدة. – عام سعيد وعمر مديد وفرحة وسرور وكل سنة وأنتم طيبون. – أخي الحبيب أحببت أن أكون أول من يهنئك في أولى لحظات العام الجديد.. كل عام وأنت بخير. – أتمنى لكم جميعاً عام جديد سعيد مليء بالنجاح والتوفيق والفرحة والسرور.. كل عام وأنتم بخير. – أفراد عائلتي الأحباء كل عام وأنتم بخير وأدعو الله أن يحفظكم ويوفقكم لكل خير في العام الجديد. – ما أحلى بداية العام الجديد ونحن سوياً كل عام وأنتي معي كل عام وأنتي بخير. – صديقي المخلص كل عام وأنت بخير ونظل سوياً في علاقة يسودها الود والحب والاحترام. – أسرتي الغالية كل عام وأنتم بخير وأدعو الله أن يحفظنا جميعاً من كل شر ويسعدنا في أيام السنة الجديدة. بأجمل الكلمات وأعزب الحروف أقدم لكم التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023. – كيف أحتفل برأس السنة الميلادية الجديدة وأنتم لستم جزء من الاحتفال كل عام وأنتم بخير. – كل عام وأنتم معي كل عام ونحن سوياً كل عام ونحن لا نفترق كل عام ونحن بخير. – لن يكون العيد عيداً إلا وأنتم تزينوه كل عام وأنتم بخير. – أنتم عيدي وأنتم مصدر سعادتي.. كل عام وأنتم بخير وسعادة وسرور بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023. – دعونا ننسى ما مضى من أحزان ونتمنى ان نفرح في العام الجديد داعين الله أن يشملنا بالسعادة والسرور والنجاح. – مع أولى لحظات العام الجديد أدعو الله لي ولكم التوفيق والفلاح والنجاح في كل لحظة من لحظات 2023

يتم تنزيلها على أي هاتف ذكي، إلا أن بعض هواتف الأندرويد لا يمكنها استقبال صور الخلفية، لما يكون فيه ثقل على جهاز الهاتف بسبب الحركة المستمرة فيها، ويمكنها استقبال الصور الثانية، بينما الهواتف الايفون وغيرها تستقبل الرسائل وتعرضها خلفية للهاتف بوضوح عالي، بينما تستقبل هواتف أخرى الصور الصغيرة ولا تتحمل نزول صورة كبيرة متحركة.