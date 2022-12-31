موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر جمادي الاخر من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية والاستعلام عن نتائج الاهلية

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية ورابط الاستعلام عن نتائج الاهلية الان ننقلها حيث بعد ساعات من الان يبدأ سكان المملكة بأكملها المستفيدين فى تلك المساعدات البدء فى ترقب توفير مساعدات شهر جمادى الآخر فى حسابات المستفيدين، لذا قد تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث فيما يتعلق حول ميعاد صرف تلك المساعدات على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444

أشارت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية على بدء الاستعدادات على توفير رواتب المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي المطور وذلك داخل مختلف البنوك التي تتعامل معها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية سواء بنك الراجحي او بنك الرياض او غيرها من البنوك، حيث اكدت وزارة الموارد والتنمية البشرية على ان فى صباح أول أيام العام الميلادي سنصبح على موعد مع صرف دفعة شهر جمادى الآخر ودفعه شهر يناير، بالاضافة على دعم الاضافي للسابق لهم على تقديم الاعتراض على عدم صرف رواتب الضمان الاجتماعي، لذا ننقل الان ونتابع أمام حضراتكم بالتفصيل بالخطوات طرق الاستعلام الصحيحة عن معاشات الضمان الاجتماعي المطور.

خطوات استعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور

بدء البحث يتزايد بحد كبير للغاية عن رابط موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية لأجل الدخول عليه وإجراء الاستعلام عن معاشات شهر يناير وشهر جمادى الآخر على نحو جاء على الشكل التالي:-

فى أول الخطوات ابدأ فى فتح موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية

ابدء بعدها على اختيار ايقونة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

ابدء فى تسجيل رقم الهوية الخاصة بكم

حدد الدفعة التي ترغب بالاستعلام عليها

ابدء فى النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامك حالة استحقاقك من عدمه صرف دفعة شهر جمادي الاخر

هذا ومع العلم على ان موعد صرف الدفعة القادمة من دعومات الضمان الاجتماعي المطور سيكون فى بداية الشهر المقبل، حيث أشار مصدر مسؤول على ان مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور فى بداية كل شهر ميلادي على مدار العام.