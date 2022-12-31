المرور السعودي يجيب عن كيفية إصدار ورقة إصلاح مركبة عبر أبشر

أعلن المرور السعودي عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية عن كيفية إصدار ورقة إصلاح مركبة حيث يوفر الوقت والجهد وعملية التسهيل على جميع المواطنين، ويمكن تقديم الطلب عبر الإنترنت عبر الموقع الرسمي لمنصة ابشر وأطلقت وزارة السعودية هذه الخدمة لإنجاز المعاملات إلكترونيًا بدلاً من المعاملات الورقية حسب خطة المملكة رؤية 2030.

إذن إصدار ورقة إصلاح مركبة

عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن خطوات إذن إصلاح المركبات عبر منصة أبشر وهي كالتالي:

يجب على كل متقدم أن يكون مسجل على منصة أبشر.

ثم القيام بعملية تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر للخدمات الحكومية.

بعد إتمام عملية التسجيل، اختر قسم “خدمات”.

ثم يجب عليك النقر على قسم إدارة المركبات.

ثم بعد ذلك الضغط على كلمة المركبة المعنية.

عليك اختيار كلمة إصدار إذن إصلاح.

ثم يجب عليك تأكيد الطلب.

سوف يتم إرسال رسالة عبر جوالك تشمل الرقم المرجعي لإذن الإصلاح.

ثم يجب عليك الذهاب إلى أحدى الورش المعتمدة.

ثم تقديم الرقم المرجعي إلى مسئول الورشة ليتم عمل المطلوب.

كما أعلن المرور أن مدة إصلاح السيارة سوف يتم في 90 يومًا من بداية تاريخ تسجيل الحادثة، كما أعلن أنه يمكن السماح باستخراج أكثر من ورقة إصلاح بشرط أن يكون لكل حادث ورقة مختلفة عن الثانية.

كيفية طباعة ورقة إصلاح مركبة بصيغة pdf

عبر هذه الخطوات يمكنك طباعة الورقة بحيث يمكنك تقديمها إثبات في حالة من يطلبها:

يجب عليك أن تتم عملية تسجيل الدخول إلى منصة أبشر. ثم الضغط على قسم أبشر أفراد. بعد تسجيل الدخول إلى المنصة. قم بالذهاب إلى قسم حركة المرور . ثم قم تحديد موعد مناسب لك. قم بالذهاب إلى قسم مواعيد الخدمة، وقم بالضغط على تحديد موعد جديد. ثم بعد ذلك قم بتحديد الخدمة وهي طباعة ورقة إصلاح مركبة. ثم النقر على التالي وقم بتحديد الموعد المفضل لك من قائمة المواعيد الموجودة على منصة أبشر.

جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من الإدارة العامة للمرور في السعودية

قائمة بإحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة من الإدارة بجانب خدمة إصدار ورقة إصلاح مركبة وهي كالتالي: