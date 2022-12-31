جدول رواتب الموظفين 1443 العام في السعودية بحسب الخدمة المدنية

تقوم وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية السعودية بتحديد سقف جدول رواتب الموظفين العام ، حيث يقسم الجدول إلى 15 مرتبة خُصص لكل مرتبة 15 درجة بالاستثناء آخر خمس رتب من سلم الرواتب للموظفين ، حيث بلغ عدد الدرجات في المرتبة الحادية عشر 14 درجة، في حين يبلغ عدد درجات المرتبة الثانية عشر 13 درجة، وهكذا حتى المرتبة الأخيرة بحيث تبدأ الرواتب من مبلغ 3,000 ريال سعودي وتنتهي براتب مقدرة 22640 ريال سعودي حيث خصص للمرتبة الخامسة عشر في الدرجة العاشرة والأخيرة، هذا ويتغير مقدار الرواتب كلما صعدنا درجة واحدة، فمثلا يحصل موظف المرتبة الأولى على 3,000 ريال سعودي في الدرجة الأولى ويزيد هذا الراتب 135 ريال سعودي كلما صعدنا درجة.

جدول رواتب الموظفين العام بعد التعديل بالدرجة الأولى

يحصل موظفو المرتبة الأولى في الدرجة الأولى على 3000 ريال

المرتبة الثانية على 3430 ريال

المرتبة الثالثة يبلغ الراتب الشهري للموظف المدني 3945 ريال

بينما يحصل الموظف في المرتبة الرابعة على 4530 ر.س

موظف المرتبة الخامسة يحصل على 5240 ريال

المرتبة السادسة 6065 ريال

المرتبة السابعة 7010 ريال

المرتبة الثامنة يصل الراتب إلى 8010 ر.س

المرتبة التاسعة 9275 ريال سعودي بحسب سلم الرواتب للموظفين المدنيين

أما المرتبة العاشرة فيصل الراتب إلى 10275 ريال سعودي

في الشهر يحصل موظف الدرجة الحادية عشر على راتب وقدره 11815 ريال سعودي

المرتبة الثانية عشر يصل إلى 13435 ريال

المرتبة الثالثة عشر يصل الراتب إلى 15180

موظف المرتبة الرابعة عشر يحصل علي 17015 ريال

الدرجة الأولى في المرتبة الخامسة عشر يحصل الموظف على 20,855 ريال سعودي.

تفاصيل العلاوة السنوية للموظفين في الخدمة المدنية

135 ريال سعودي للمرتبة الأولى حيث تخصص العلاوة السنوية بحسب المرتبة، على أن تكون ذاتها في جميع الدرجات الموجودة في المرتبة الواحدة، وفيما يلي العلاوة السنوية لجميع الدرجات والرواتب:

المرتبة الثانية تحصل علي 165 ريال في السنة

في المرتبة الثالثة تصل العلاوة الى 190 ريال

المرتبة الرابعة 230 ريال سعودي

في حين أن المرتبة الخامسة تصل فيها العلاوة السنوية الى 265 ريال

السادسة تصل العلاوة السنوية إلى 305 ريال

المرتبة السابعة 365 ريال سعودي

العلاوة السنوية للمرتبة الثامنة تصل إلى 415 ريال

المرتبة التاسعة 470 ريال

أما المرتبة العاشرة تصل إلى 510 ريال

المرتبة الحادية عشر تصل إلى 530 ريال

المرتبة الثانية عشر 570 ريال

المرتبة الثالثة عشر تبلغ 650 ريال

موظفو المرتبة الرابعة عشر يحصلون على علاوة سنوية وقدرها 700 ريال

المرتبة الأخيرة تحصل على 865 ريال.

هل تم إيداع العلاوة السنوية للسنة الجديدة 2023 في السعودية

أكدت وزارة التعليم السعودية بأنه تم البدأ بإيداع العلاوة السنوية للموظفين العاملين في القطاع التعليمي، حيث قامت إدارات التعليم في جميع المدن السعودية بإضافة العلاوات السنوية للرواتب الخاصة بالموظفين اليوم السبت، في حين نوهت إلى إمكانية استخراج تعريف الراتب من خلال موقع نظام فارس، ومن أجل التأكد من نزول العلاوة السنوية للموظفين يجب التوجه إلى تبويب صلاحية الخدمة الذاتية، ومن ثم اختيار الراتب والبدلات، وأخيرا تعريف الراتب.