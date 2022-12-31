مستشفى الملك فيصل التخصصي قد أعلنت عبر صفحته الإليكتروني عن أكثر من 120 وظيفة شاغرة لحمله جميع الشهادات التعليمية (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) وقد قامت المستشفي بالإفصاح عن مناطق العمل عن عده مدنا مختلفة بالمملكة العربية السعودية وهم الرياض وجدة والمدينة المنورة، حيث تتمع المستشفى بمزايا عديدة سوف نذكرها لكم لكي تتعرفوا عليها.

مستشفى الملك فيصل تعلن أكثر من 120 وظيفة لجميع الشهادات

تأسست مستشفى الملك فيصل التخصصي عام 1975 م، مقرها الرئيسي في مدينة الرياض فهي من أكبر المستشفيات في المملكة السعودية فهي من أفضل وأشهر المستشفيات العلاجية في التخصصات التالية من زراعة الأعضاء، وأمراض الأورام، وأمراض القلب، والأمراض العصبية، والأمراض الوراثية، فيتوافد عليها جميع الفئات من المواطنين والأجانب حيث يبلغ عدد زيارات العيادات الخارجية حوالي 10,000 زيارة سنوياً، وتضم المستشفى أكثر من 1,600 سريراً، وقد صدر أمر ملكي بتحويل المستشفي إلي مؤسسة مستقلة في في 21 ديسمبر 2021.

تعرف علي المميزات التي تعطيها مستشفى الملك فيصل التخصصي عند العمل بها

تعطي المستشفى لكافة موظفيها مميزات حصرية وعديدة عند العمل بها فتعرف عليها وهي كالتالي :-

يحصل الموظف علي رواتب مجزية والمعافاة من دفع الضرائب.

تعطي مستشفى الملك فيصل أي موظف يعمل بها إجازات مدفوعة الأجر.

توفر المستشفى لموظفيها سكن مجاني أو توفر لهم بدل سكن حتى تعمل علي راحتهم.

يحصل الموظف على بدل المواصلات من المستشفى شهرياً.

يحظي برعاية صحية وطبية مميزة عندما يمرض.

تعطي له المستشفى تذاكر طيران.

الاستمتاع بالمرافق الترفيهية.

عند بلوغه سن المعاش تعطي له المستشفى مكافأة نهاية الخدمة.

المستشفى تعطي علاوة سنوية لجميع مواظفيها مكافأة لهم.

الوظائف التي أعلنت عنها مستشفى الملك فيصل التخصصي

نشرت المستشفى الملك فيصل عبر صفحتها الإليكترونية الوظائف الشاغرة فيجب علي المتقدم البحث بين الوظائف التي تناسبه فإليكم الوظائف المعلنة بالأسفل :-