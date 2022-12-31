حساب المواطن ومعرفة خطوات تقديم الاعتراض بأسهل الطرق بالشروط الجديدة لغير المؤهلين

نتحدث اليوم عن برنامج حساب المواطن وكيفية قيام المواطن السعودي بتقديم طلبات الاعتراض بطريقة الكترونية من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن . برنامج حساب المواطن من أكبر البرامج واشهرها داخل المملكة العربية السعودية من حيث تقديم الدعم لمعظم مواطني المملكة الذين يستفيدون منه . حيث ان هذا الدعم يوفر لهم الحماية من الظروف الاقتصادية الصعبة والتوسعات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد . اما بخصوص اعتراض المتقدمين علي الاهلية فأنة يتم استقبال الطلبات الخاصة بالاعتراض على كافة المبالغ المالية التابعة للدفعة رقم 61 . والتى قد تم ايداعها فى جميع الحسابات الخاصة بالمستفيدين. فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الخطوات اللازمة لتقديم طلبات الاعتراض على برنامج حساب المواطن وايضا الإجراءات التى يجب اتباعها فى حالة ظهور الحالة انك غير مؤهل فى الحصول على دعم حساب المواطن .

الخطوات اللازمة لتقديم طلب الاعتراض على برنامج حساب المواطن

من خلال هذه الخطوات يستطيع المواطن السعودى القيام بتقديم طلب على برنامج حساب المواطن 2023 ومن أهم هذه الخطوات هى كالاتى :

اولا : يجب على المتقدم الدخول فورا على الموقع الرسمى لبرنامج حساب المواطن .

ثانيا : يجب على المتقدم القيام بالضغط على الايقونة الخاصة بالدورة الأهلية .

ثالثا : يجب على المتقدم النقر على كلمة التحقق من الاهلية .

رابعا : يجب على المتقدم القيام بالدخول على سبب الرفض ومعرفة .

خامسا : يجب على المتقدم رفع كافة المستندات المطلوبة منه .

سادسا : يجب على المتقدم القيام بتسجيل الاعتراض وايضا يجب عليه ذكر كافة الأسباب .

سابعا : يجب على المتقدم الضغط على الايقونة الخاصة بالحفظ .

ماذا تفعل فى حالة ظهور لك حالة انك غير مؤهل في برنامج حساب المواطن

ونجيب على هذا السؤال فى هذة الخطوات التالية فيجب على المتقدم اتباعها وهى تتمثل فى الاتى

اولا : يجب على المتقدم القيام بتقديم طلب الاعتراض وذلك فى خلال مدة أقصاها 90 يوم من اول ظهور النتيجة .

ثانيا : يجب على المتقدم الدخول مباشرة على الموقع الخاص ببرنامج حساب المواطن .

ثالثا : يجب على المتقدم القيام بتسجيل الدخول .

رابعا : يجب على المتقدم القيام بالدخول على الأسباب الخاصة بظهور الحالة انك غير مؤهل .

خامسا : ففى حالة اذا ظهر لك السبب بعدم استكمال المستندات أو البيانات يجب عليك استكمال هذه البيانات .

سادسا : يجب على المتقدم الضغط على الايقونة الخاصة بالحفظ .

فى النهاية عرضنا على متابعى موقعنا موقع ثقفنى الخطوات اللازمة لتقديم طلب الاعتراض على حساب المواطن وايضا عرضنا اليك خطوات ظهور حالة انك غير مؤهل فى برنامج حساب المواطن ونتمنى من الله ان ينال اعجاب متابعينا الكرام .