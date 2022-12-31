نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور 1444 لشهر ديسمبر 2022 وخطوات التسجيل عليه من موقع hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور 1444 لشهر ديسمبر 2022 وخطوات التسجيل عليه على موقع موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية ، مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر الجارى بدء كل المتابعين فى البحث حول موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور لعام 1444هـ وشروط التسجيل عليه عبر الموقع الرسمى لوزراة الموارد والتنمية البشرية فى المملكة العربية السعودية ومن المعروف ان الضمان الاجتماعى المطور هو واحد من اشكال الدعم المقدمة من وزارة الموارد والتنمية البشرية لعدد كبير من المواطنين فى داخل المملكة العربية السعودية من اجل تقديم المساعدة المادية لهم ومن اجل حياة كريمة لهم وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والذى يريد دائما فى مساعدة كافة فئات الشعب فى المملكة .

موعد صرف الضمان الاجتماعى المطورديسمبر 2022

عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز نرصد لكم موعد صرف الضمان الاجتماعى المطور لشهر ديسمبر 2022 بعد ما استفسر العديد عنه عبر محركات البحث فى جوجل ومن المعروف انه يتم صرف معاش الضمان الاجتماعى المطور فى نهاية كل شهر ميلادى اى انه من المؤكد صرفه مع نهاية شهر ديسمبر الجارى لكل المستفيدين والمستحقيين و اعلنت وزارة الموارد والتنمية البشرية ذلك الامر مسبقا فى الفترة الحالية بعد ان خصصت نهاية كل شهر كموعد لصرف معاش الضمان الاجتماعى المطور لعام 1444 هـ وسيتم صرف الدعم فى صورة منظمة بدون حدوث اى تزاحم من المستفيدين

خطوات التسجيل على الضمان الاجتماعى المطور

قامت وزارة الموارد والتنمية البشرية بالاعلان عن خطوات التسجيل على الضمان الاجتماعى المطور عبر موقعها الرسمى وجاءت الخطوات كالتالى :-

بعد الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم الضغط على إنشاء حساب جديد

الضغط على الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور

يان تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة

التأكيد على البيانات المدخلة

وسوف تقوم الوزارة بارسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب المذكور .

مع التأكيد من جانب وزارة الموارد والتنمية البشرية حول ضرورة الالتزام بشروط الحصول على اهلية الضمان الاجتماعى المطور والتأكيد على عدم منح الاهلية للمتقدم فى حالة انه لم تنطبق الشروط عليه .

الفئات المستهدفة في الضمان الاجتماعي المطور

تسأل العديد من المتابعين حول ما هى الفئات المستهدفة والمستحقة لصرف الضمان الاجتماعى المطور وفقا للشروط التى اعلنتها وزارة الموارد والتنمية البشرية فى الفترة السابقة وتلك الفئات هى :-

– الأسرة التي لا عائل لها.

– المرأة التي لا يوجد من يعيلها مثل التي توفي والدها أو زوجها.

– المرأة العاجزة عن العمل بسبب المرض.

– كبار السن فوق 60 عام

شروط الضمان الاجتماعى لذوى الاعاقة

أعلنت وزارة الموارد والتنمية البشرية حول شروط صرف معاش الضمان الاجتماعى المطور لذوى الاعاقة والهمم حيث يمكنهم الحصول على المعاش من جانب الوزارة ولكن فى حالة الشروط التالية :-

أن يكون ذو اعاقة معينة .

ان يكون لديه سجلات خاصة أعمال او ممتلكات خاصة به .

ان لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام .

ان يكون لديه ما يثبت من معانته من اعاقة وان يدخل الكشف الطبى .

واخيرا ان يكون مقيم فى داخل المملكة .

سلم رواتب الضمان الاجتماعي

نذكركم بسلم رواتب الضمان الاجتماعى المطور التى اعلنت عنه وزارة الموارد والتنمية البشرية عن تطبيقه بداية من شهر ديسمبر الجارى وجاء كالتالى :-

يبلغ دعم الفرد الواحد 1000 ريال سعودي.

كما يحصل فردين علي دعم شهري بقيمة 1285 ريال سعودي.

بينما يحصل الثلاثة أفراد علي دعم شهري بقيمة 1570 ريال سعودي.

أما مبلغ دعم الأربعة أفراد فهو 1855 ريال سعودي.

كما يصل دعم الخمسة أفراد إلى 2140 ريال سعودي.

ثم يصل مبلغ الدعم لخمسة عشر فرد إلى 5000 ريال سعودي.

شروط صرف الضمان الاجتماعى للمطلقة

اليكم الان شروط صرف الضمان الاجتماعى المطور والخاص بالمطلقة حيث سأل العديد من المتابعين حول ذلك الامر وتلك الشروط معلنة من جانب وزارة الموارد والتنمية البشرية وتلك الشروط هى :-