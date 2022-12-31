نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب جاري في بنك الراجحي واهم مزاياه وشروط التقديم في المقال التالي

يمتاز مصرف الراجحي بالكثير من المزايا عن غيره من المصارف التمويلية بالمملكة ويوفر بنك الراجحي حساب جاري والذي يعتبر واحد من أهم الحسابات التي يوفرها البنك في المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح بداخل المقال شروط فتح حساب جاري بمصرف الراجحي واهم مزاياه وكيفية وخطوات فتح الحساب ، حيث يُتيح العديد من الخدمات إلى الحاصلين عليه منها السحب والإيداع في أي وقت من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع الأنحاء بالمملكة، وأيضًا يتيح الحصول على بطاقة تستخدم في سحب المبالغ أو سداد قيمة المشتريات والعديد من المميزات الأخرى. الشروط الواجب توافرها لفتح حساب جاري بنك الراجحي: يشترط الدخول إلى الشروط والأحكام وقراءتها جيدًا وبعد الموافقة عليها.

على المتقدم أن تكون هويته سارية المفعول وعمر المتقدم لطلب فتح الحساب أكثر من 15 عاماً.

وكما يشترط إدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل معلومات التواصل، أوالبيانات الشخصية والحالة الوظيفية والسن وتاريخ الميلاد الموافقة على الشروط.

كما يشترط التسجيل على الموقع الإلكتروني يجب أن يستمر إلى النهاية ليس هناك إمكانية للحفظ أو المتابعة.

ويشترط أن يكون رقم الجوال المستخدم للتسجيل صادراً من أحد مزودي الخدمة بالمملكة العربية السعودية.

كما يشترط أرسل الطلب إلى البنك من أجل مراجعته والتأكد من صحة كافة البيانات التي قمت بكتابتها في نموذج الطلب. أهم مزايا فتح حساب جاري في بنك الراجحي: من اهم المزايا الحصول على ألف نقطة مكافأة بعد الموافقة على فتح الحساب من خلال تطبيق البنك الذكي بعد تسجيل الدخول والبدء في الإجراءات والخطوات المطلوبة. ويتم فتح الحساب بدون أي رسوم. ضرورة الحصول على كشف حساب مصرفي كل شهر موضح به كافة العمليات التي قمت بها باللغة العربية والإنجليزية أيضًا. ويُقدم لك الحساب بطاقة مدى والتي تعتبر من أهم البطاقات الائتمانية لدى البنك لأنها معتمدة في العديد من المحلات التجارية سواء داخل المملكة أو خارجها، وتستخدم في أجهزة الصراف الآلي وتحصل على إشعارات حتى تكون دائمًا على علم بكافة التحركات على حسابك. ويُمكنك من استلام أو تحويل أي مبلغ مالي على المستوى المحلي والدولي. كيفية وآلية فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي من خلال التطبيق الإلكتروني: ادخل على جوجل بلاي او بلاي استور لكى تنزل التطبيق.

تقوم بتنزيل التطبيق الإلكتروني للمصرف على الهاتف، واتباع الإجراءات المطلوبة.

ثم عليك بالدخول على فتح حساب حسب الخطوات المطلوبة منك اتبعها حتى يتم فتح الحساب. كيفية فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي من الموقع الإلكتروني: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي .

الضغط على أيقونة فتح حساب.

اختيار أيقونة “تخطي” لخدمة فتح حساب على الموقع.

انتظر حتى يظهر اختيار (تقدم بطلبك للحصول على حساب جارٍ لدى مصرف الراجحي الآن).

قراءة الشروط والأحكام المنظمة لعملية فتح حساب لدى مصرف الراجحي في 15 نقطة ثم الموافقة عليها، منها: يقر العميل ويؤكد بأنه لا يشغل ولم يشغل سابقاً أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الوالدين، الزوج والزوجة، الأبناء والبنات) أي منصب سياسيّ في الدولة (المقصود بالمنصب السياسي: المرتبة الـ14 فما فوق بالنسبة للمدنيين، أو رتبة لواء فما فوق بالنسبة للعسكريين). على العميل أن يقوم بإقراره أنه بكامل أهليته وقواه العقلية المعتبرة شرعاً ونظاماً وأنه أهل للتصرفات القانونية اللازمة لفتح وإدارة حساب شخصي لدى المصرف بمفرده وأنه ليس من أصحاب الحالات الخاصة التي تتطلب وجود معرف بالإجراءات البنكية كـ(الكفيف أو الأمي). على العميل أن يعلن موافقته على القيام بفتح الحساب عبر الموقع بشكل شخصي، وأنه المستفيد من الحساب. ومن المعروف أنه على الشخص الطالب عند فتح الحساب ملء الحقول التالية في الموقع لإتمام الخدمة (الجنسية، ونوع الهوية، ورقم الهوية، ورقم الجوال، اللقب، البريد الإلكتروني، أقصى مبلغ متوقع لعملية واحدة في الشهر، والدخل الشهري بالريال).

الضغط على أيقونة التالي لإتمام عملية التسجيل وفتح الحساب. عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب جاري في بنك الراجحي واهم مزاياه وشروط التقديم - ثقفني طريقة عمل الماسكرا الطبيعية وأجمل رموش طويلة وفؤائدها وأفضل من مراكز التجميل

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