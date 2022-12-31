نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً..أمر ملكي بزيادة جميع رواتب منسوبي التعليم مع راتب يناير 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتحسين حياة جميع مواطني المملكة العربية السعودي، كما يستحوذ مجال التعليم على نصيب كبير من الاهتمام، وبعد أن تحددت ميزانية العام الجديد 2023 ووجود فائض بقيمة 16 مليار ريال، كان من نصيب وزارة التعليم ما يقرب من 250 مليون ريال، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي بزيادة جميع رواتب منسوبي التعليم مع راتب يناير 2023، تابعونا لباقي الخبر.

خطوات الاستعلام عن قيمة المكافأة عبر نظام فارس

يتمكن جميع منسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن قيمة المكافأة التي ستصرف مع راتب يناير يوم 27 كما يلي:

قم بالدخول إلى الرابط الرسمي لنظام فارس.

ثم قم بالانتقال إلى الخدمات الذاتية.

أكتب كافة البيانات المطلوبة بدقة.

ثم اضغط على الرواتب والبدلات.

انقر على أيقونة تعريف الراتب.

ثم اضغط على كشف المكافأة السنوية للعام الحالي.

سوف تظهر أمامك صفحة تحتوي على قيمة المكافأة وموعد صرفها.

زيادة جميع رواتب منسوبي التعليم

تنفيذاً للأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيتم زيادة جميع رواتب منسوبي التعليم، وذلك بإدراج العلاوة السنوية لجميع منسوبي التعليم مع راتب 27 يناير القادم 2023، كما أوضحت وزارة التعليم أن قيمة العلاوة تتباين من موظف لآخر وفقاً لسنوات خبرته ودرجته الوظيفية، لتكون كما يلي:

قيمة العلاوة السنوية لمعلم أو مساعد معلم هي 300 ريال سعودي.

كما يحصل المعلم الممارس على علاوة بقيمة 500 ريال.

أما المعلم المتقدم فيحصل على علاوة بقيمة 540 ريال.

ثم يحصل المعلم الخبير على علاوة بقيمة 600 ريال.

وزارة التعليم تحدد شروط صرف العلاوة السنوية للمعلمين

كشفت وزارة التعليم السعودي عن مجموعة من الشروط اللازمة والتي يجب استيفاؤها ليتم صرف العلاوة السنوية وهي:

تواجد المعلم بالوظيفة لمدة 10 سنوات على الأقل.

كما يشترط أن يكون المعلم قد حضر جميع فترات التدريب خلال مدة خدمته.

سلم رواتب المعلمين الجديد لشهر يناير 2023

كشفت وزارة المالية السعودية عن سلم رواتب المعلمين لشهر يناير، والذي يختلف من معلم لآخر وفقاً لعدد سنوات العمل والخبرة والدرجة الوظيفية، فكلما زادت سنوات خبرة المعلم زاد راتبه، والجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين يقوم من الحين للآخر بإصدار أمر بزيادة رواتب المعلمين وذلك تقديراً لجهودهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.