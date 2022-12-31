الاستعلام عن وكالة بوزارة العدل السُّعُودية وفسخ الوكالة إلكترونيًا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن وكالة بوزارة العدل السُّعُودية وفسخ الوكالة إلكترونيًا في المقال التالي
الاستعلام عن وكالة هي احدي استعلامات الكثير من مواطني المملكة العربية السُّعُودية، حيث توفر وزارة العدل بالسعودية خدمة الاستعلام عن وكالة إلكترونيا بغرض التحويل الرقمي وتوفير جميع الخِدْمَات الحكومية بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى المصالح والمؤسسات بما يعمل علي تسهيل الوقت والجهد للجميع، حيث يتم اعتماد الوكالة بشكل رئيسي من جانب الوزارة في حالة القيام بالتقديم عليها إلكترونيًا دون شرط الذَّهاب لمكاتب وزارة العدل، وأيضاً يتم إشعار جميع أطراف الوكالة بانتهاء إصدارها وبداية العمل بها للجميع، وسوف نوفر لكم رابط التحقق والاستعلام عن وكالة.
الاستعلام عن وكالة بوزارة العدل السُّعُودية
يتم الاستعلام عن وكالة إلكترونيا من خلال منصة وزارة العدل السُّعُودية، من خلال القيام ببعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي لجميع المستفيدين:
- يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: (وزارة العدل السُّعُودية).
- الضغط على الدخول من خلال مربع الخِدْمَات الإلكترونية بأعلى الشاشة.
- تحديد الاختيار علي (التحقق من وكالة) التي يتم اختيارها من القائمة المنسدلة.
- يجب أن يتم إدخال رَقَم الوكالة المُراد أن يتم الاستعلام عنها.
- إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية لأي من أطراف الوكالة.
- الضغط على بحث.
- تقوم المنصة بإظهار جميع بيانات الوكالة سواء كانت سارية أو قد تم انتهاء العمل بها، بغض النظر عن الحالة الخاصة بالموكل المرتبطة بالمستعلم سواء كان توكيل ساريًا الصَّلاحِيَة أو منتهي.
- ويمكن أن يتم النقر علي أيقونة عرض من أجل الاطلاع بشكل كامل على النص الخاص بالوكالة وكافة بنودها، وتقوم المنصة بإظهار صورة ضوئية تخص صك الوكالة مدونة بتوقيع كاتب العدل الأساسي.
كيف يمكن فسخ الوكالة إلكترونيا
أوضحت وزارة العدل، أنه يمكن القيام بعدد من الخطوات من أجل فسخ الوكالة إلكترونيا، ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى منصة ناجز من خلال نفاذ “تسجيل دخول“
- يجب إدخال رَقَم بطاقة الأحوال أو رَقَم الإقامة.
- اختيار قسم الخِدْمَات الإلكترونية.
- اختيار وكالاتي من خلال الشاشة الظاهرة.
- النقر على أيقونة فسخ.
- تحديد الصفة في المربع الظاهر ثم النقر على مربع فسخ.
- اختيار أيقونة نعم في رسالة التأكيد من أجل تنفيذ الخدمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن وكالة بوزارة العدل السُّعُودية وفسخ الوكالة إلكترونيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.