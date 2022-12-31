الاستعلام عن وكالة بوزارة العدل السُّعُودية وفسخ الوكالة إلكترونيًا

الاستعلام عن وكالة هي احدي استعلامات الكثير من مواطني المملكة العربية السُّعُودية، حيث توفر وزارة العدل بالسعودية خدمة الاستعلام عن وكالة إلكترونيا بغرض التحويل الرقمي وتوفير جميع الخِدْمَات الحكومية بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى المصالح والمؤسسات بما يعمل علي تسهيل الوقت والجهد للجميع، حيث يتم اعتماد الوكالة بشكل رئيسي من جانب الوزارة في حالة القيام بالتقديم عليها إلكترونيًا دون شرط الذَّهاب لمكاتب وزارة العدل، وأيضاً يتم إشعار جميع أطراف الوكالة بانتهاء إصدارها وبداية العمل بها للجميع، وسوف نوفر لكم رابط التحقق والاستعلام عن وكالة.

الاستعلام عن وكالة بوزارة العدل السُّعُودية

يتم الاستعلام عن وكالة إلكترونيا من خلال منصة وزارة العدل السُّعُودية، من خلال القيام ببعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي لجميع المستفيدين:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: (وزارة العدل السُّعُودية).

الضغط على الدخول من خلال مربع الخِدْمَات الإلكترونية بأعلى الشاشة.

تحديد الاختيار علي (التحقق من وكالة) التي يتم اختيارها من القائمة المنسدلة.

يجب أن يتم إدخال رَقَم الوكالة المُراد أن يتم الاستعلام عنها.

إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية لأي من أطراف الوكالة.

الضغط على بحث.

تقوم المنصة بإظهار جميع بيانات الوكالة سواء كانت سارية أو قد تم انتهاء العمل بها، بغض النظر عن الحالة الخاصة بالموكل المرتبطة بالمستعلم سواء كان توكيل ساريًا الصَّلاحِيَة أو منتهي.

ويمكن أن يتم النقر علي أيقونة عرض من أجل الاطلاع بشكل كامل على النص الخاص بالوكالة وكافة بنودها، وتقوم المنصة بإظهار صورة ضوئية تخص صك الوكالة مدونة بتوقيع كاتب العدل الأساسي.

كيف يمكن فسخ الوكالة إلكترونيا

أوضحت وزارة العدل، أنه يمكن القيام بعدد من الخطوات من أجل فسخ الوكالة إلكترونيا، ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية: