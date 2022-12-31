القاهرة الإخبارية.. خبير شؤون طاقة: التقلبات السعرية عام 2022 كانت حادة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "آل سويدان"، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يجب تسليط الضوء عليه، هو تعامل شركة أوبك بلاس مع الأمر، وكيفية محاولة خروجها من العام بتخفيف حدة تلك التقلبات.

وتابع، أن الطلب على النفط كان متزايدا هذا العام بالفعل، خاصة بعد الخروج من 2021، وبداية انتعاش الاقتصاد العالمى نوعا ما، بعدما قلت حدة جائحة كورونا.

واستطرد، أن الأمور ظلت على هذه الوتيرة، حتى بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت فى أزمة اقتصادية عالمية جديدة، وما كان لها من تبعات على أسعار النفط.