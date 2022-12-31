أستاذ اقتصاد سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: حكومة سوناك حققت نجاحات كبيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف ياسين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة سوناك فور استلامها تقاليد الأمور بدأت فى العمل الدؤوب من أجل إخراج بريطانيا من الأزمة الاقتصادية.

وتابع، أنه الآن هناك حالة من الانسجام والتناغم، بين السياسة النقدية للحكومة البريطانية، والسياسة المالية لبنك إنجلترا المركزى، وهو ما كان مفقودا فى السابق، ما أدى لهبوط الجنيه الاسترلينى.

وأردف، أنه بالرغم من ذلك، إلا أن الأزمة حادة وخطيرة، وتحتاج إلى مزيد من المجهودات من الحكومة البريطانية، لافتا إلى أن الأزمة لم تنتهى فى 2023.