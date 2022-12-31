جدة - نرمين السيد - وأضاف ياسين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حكومة سوناك فور استلامها تقاليد الأمور بدأت فى العمل الدؤوب من أجل إخراج بريطانيا من الأزمة الاقتصادية.
وتابع، أنه الآن هناك حالة من الانسجام والتناغم، بين السياسة النقدية للحكومة البريطانية، والسياسة المالية لبنك إنجلترا المركزى، وهو ما كان مفقودا فى السابق، ما أدى لهبوط الجنيه الاسترلينى.
وأردف، أنه بالرغم من ذلك، إلا أن الأزمة حادة وخطيرة، وتحتاج إلى مزيد من المجهودات من الحكومة البريطانية، لافتا إلى أن الأزمة لم تنتهى فى 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستاذ اقتصاد سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: حكومة سوناك حققت نجاحات كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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